A Sicoob Credisul realizou na sexta-feira, 25 de março, a última Pré-Assembleia 2022, em Vilhena (RO), cidade sede da instituição.

A prestação de contas das cinco agências no município aconteceu no auditório da Favoo, com público de mais de 800 pessoas, entre elas, cooperados, colaboradores, conselheiros e delegados. Diferente dos encontros nas outras cidades, não houve jantar e sim um almoço no dia seguinte no Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do Norte (CTG), que reuniu mais de 1.200 pessoas. Os participantes ganharam uma muda de ipê do projeto “Plantar o Futuro”, que este ano tem como meta plantar 10 mil árvores.

Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, reforçou a importância da reunião e narrou os próximos passos da cooperativa. “A Pré-Assembleia é um momento de celebração. É quando conseguimos prestar contas para o cooperado de tudo aquilo que aconteceu. Em nossa última reunião, tivemos uma presença maciça. Conseguimos mostrar como a cooperativa está crescendo sólida, forte e pujante. Agora, buscaremos nos consolidar em cada cidade que estamos presentes. Queremos ser ainda mais participativos nas regiões”, disse.

O empresário e cooperado, Zenilton Luiz Kurtz, destacou sua surpresa com os resultados da Sicoob Credisul, além de enfatizar a importância da participação dos associados. “Recentemente passamos a fazer parte da cooperativa. Sabia do seu potencial e credibilidade e agora pude acompanhar de perto. Os números apresentados são fantásticos! É muito bacana ver que os cooperados estão acompanhando a prestação de contas. Isso é fundamental para o crescimento da região”, declarou.

Com 43 unidades, a Sicoob Credisul está instalada em 34 cidades de Rondônia, Acre, Amazonas e Mato Grosso. Com mais de 4 bilhões em ativos, é a maior cooperativa de crédito da Região Norte e está entre as 5 maiores do sistema Sicoob. Em 2021, a cooperativa realizou e apoiou financeiramente diversas entidades em Vilhena. As ações e doações para as áreas social, ambiental, saúde, educacional e de segurança da região totalizaram mais de R $1,7 milhão.

Para Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, a Pré-Assembleia em Vilhena não poderia ser diferente, afinal, é onde a cooperativa nasceu. “Tivemos uma participação significativa, casa cheia. Pudemos falar dos nossos projetos, ações, ou seja, aquilo que fazemos de melhor. Mostramos os números que falam por si só. A cooperativa está voando, estamos chegando nos lugares mais longínquos levando cidadania e inclusão financeira”, afirmou.

Na reunião, os cooperados votaram para eleger seus delegados que os representarão nos próximos quatro anos. Os eleitos foram: Carlos Eduardo Polo Sartor, Cezira de Souza Veit, Dulceara Paulino Costa, Eliar Celso Negri, Elcio Carlos Rossi, Erondi Souza de Almeida, Fernando Cesar Volpini, João Carlos de Freitas, Leandro Marcio Pedot, Moacir Eloy Crocetta Batista, Rodrigo Gallina, Sandro Ricardo Salonski, Severiano Volpato e Tatiane Katia Menegol Stragliotto (efetivos); Alessandro da Fonseca Vargas, Hugo Divino Ferreira, José Marcondes Cerutti, Juliano Gabriel Gonçalves de Oliveira, Lutherio Galina, Mauricio Cervejeira, Tarciso de Sá Cavalcanti Júnior e Vilson João Rosseti (suplentes).

Resultados das Agências em Vilhena (RO)

A sede da cooperativa alcançou em 2021: R $772,3 milhões na carteira de crédito; R $652,9 milhões em depósitos totais; R $64 milhões de capital social; R $33,5 milhões de sobras + juros ao capital e 6.758 cooperados. A unidade do Park Shopping: R $30,2 milhões na carteira de crédito; R $25,9 milhões em depósitos totais; R $2 milhões de capital social; R $1,7 milhão de sobras + juros ao capital e 1.681 cooperados.

Os resultados da unidade do bairro Jardim América foram: R $24,3 milhões na carteira de crédito; R $32,6 milhões em depósitos totais; R $3,9 milhões de capital social; R $1,8 milhão de sobras + juros ao capital e 1.868 cooperados. Da unidade da Av. Melvin Jones: R $30 milhões na carteira de crédito; R $20,8 milhões em depósitos totais; R $3,8 milhões de capital social; R $799 mil de sobras + juros ao capital e 1.976 cooperados. E da unidade da Av. Paraná: R $22,8 milhões na carteira de crédito; R $21 milhões em depósitos totais; R $2,3 milhões de capital social; R $1 milhão de sobras + juros ao capital e 1.867 cooperados.

Confira mais sobre as Pré-Assembleias Sicoob Credisul 2022 no site www.sicoobcredisul.com.br.