Um grupo de profissionais da Educação lotou a sessão da Câmara de Vereadores na noite desta segunda-feira, 4, anunciando a greve que inicia nesta terça-feira, 5, em Cerejeiras.

Com cartazes, os profissionais chamam a atenção das autoridades municipais quanto a exigência da aplicabilidade do Piso Nacional do Magistério de 33,24% no município.

Uma comissão da categoria manteve reunião com a prefeita Lisete Marth para tentar acordo, porém, sem sucesso. A greve foi aprovada em assembleia após a categoria rechaçar as propostas encaminhadas pela prefeitura: a primeira proposta foi de 21% e, a segunda, reduzida para 10%.

Nesta segunda-feira, professores encaminharam avisos aos pais foram comunicando a suspensão de aulas nas escolas municipais.

A programação da greve inicia às 7h, na sede do Sintero e os mais de 120 professores percorrerão ruas e avenidas da cidade, levando faixas e cartazes explicando os motivos da paralisação, até chegar em frente à prefeitura, onde a manifestação será intensificada, explicou ao Extra de Rondônia Jesus Rodrigues da Penha, diretor municipal do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia (SINTERO).