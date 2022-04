O ex-titular da secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), o vilhenense Evandro Padovani, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 14, momento em que reafirmou sua pré-candidatura a deputado federal.

Padovani exerceu a função durante oito anos e oito meses consecutivos. “Foram exatamente oito anos de muito trabalho, dedicação e foi uma decisão muito difícil sair de um cargo tão importante. Em nível nacional, fui o secretário que ficou mais tempo num cargo”, comentou.

Residindo em Vilhena há 23 anos, onde tem família, amigos e propriedades no Cone Sul, ele explica que aceitou o convite do Partido Social Cristão (PSC) para seguir na nova jornada. “Me afastei no dia 1º de abril da Seagri e, agora, estou numa nova jornada da minha vida, com o apoio da minha família e da população”, disse.

TRAJETÓRIA

Filho e neto de agricultores, Padovani lembrou que foi um dos fundadores da COPAMA (antiga COOPERVIL) e um dos idealizadores da Rondônia Rural Show. “Tínhamos esse projeto desenvolvido para ser realizado em Vilhena, quando eu ainda era presidente do Sindicato Rural. O nome era para ser AGROTEC. Nós, com os produtores e associação comercial, conseguimos elaborar o projeto em 2011. O evento em 2012 acabou acontecendo em Ji-Paraná. A feira foi tomando uma dimensão maior do que imaginamos e fomos trazendo mais expositores. Agora, a Rondônia Rural show é uma área de 50 hectares e fomenta a economia do Estado. A última edição gerou mais de R$ 700 milhões e a preparação para este ano é que superemos esses números da edição anterior”, analisa.

Sobre a pré-candidatura, Padovani enfatizou que seu objetivo é ter uma oportunidade de estar em Brasília para trazer mais recursos para o Cone Sul, suma das regiões mais prósperas de Rondônia, que mais produz e arrecada. “É nesse ponto que eu vejo a necessidade do Governo Federal, através de um representante, trazer recursos para investimento, que resultará em melhor qualidade de vida da população. Eu resido e moro aqui. É por esse motivo que quero o Estado de Rondônia melhor ainda de quando cheguei aqui com meus filhos e fui tão bem acolhido”, pondera.

PRIORIDADES

Na sua visão, o asfaltamento da BR-174, que liga os municípios de Vilhena (RO) e Juína (MT) merece uma atenção especial, assim a interligação de Comodoro (MT) à Cabixi (RO). Na parte de Saúde, a luta é um Hospital Regional (HR) mais planejado e moderno na região, um parque industrial autorizado com toda a infraestrutura, e foco em setores prioritários como educação, segurança pública e outros.

“O HR de Vilhena é um polo, porém é uma unidade arcaica que já merece um ambiente que possa atender, de forma adequada, os sete municípios do Cone Sul e pacientes do Mato Grosso. Precisamos mais investimentos do Governo Federal”, finalizou.