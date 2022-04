A deputada ressaltou a Prefeitura de Vilhena a necessidade de apresentação, à Secretaria Estadual de Saúde da documentação necessária para a liberação do recurso para aquisição do mamógrafo.

Com objetivo de contribuir para melhorar a saúde pública oferecida para as mulheres de Vilhena a deputada estadual, Rosangela Donadon (PDT), destinou emenda parlamentar no valor de R$576.000,00 mil para aquisição de um aparelho de mamografia (mamógrafo) para atender as necessidades de Vilhena.

A parlamentar reiterou nesta semana ao prefeito de Vilhena, Eduardo Toshya Tsuru a necessidade da Prefeitura de Vilhena apresentar à Secretaria Estadual de Saúde (SESAU), a documentação necessária para a formalização do convênio e a liberação do recurso para aquisição o mais rápido possível do aparelho de mamografia.

Segundo a deputada, o aparelho de mamografia vai contribuir para prevenção e em alguns casos o tratamento precoce, que é a melhor forma de cura do câncer de mama. Para se ter ideia Vilhena tem uma grande procura do exame de mamografia, principalmente no mês de outubro que é o mês de prevenção do câncer de mama onde sempre é realizada a campanha “Outubro Rosa”, e infelizmente muitas mulheres de Vilhena não tem acesso ao exame, mas para reforçar a saúde do município a deputada está destinando o recurso para aquisição do aparelho.

“Estou destinando esse recurso no valor de R$576.000,00 mil para aquisição de um aparelho de mamografia para que as mulheres de Vilhena tenham acesso a esse atendimento não só no mês de outubro, que é o mês de prevenção do câncer de mama, mas no decorrer do ano. Meu objetivo é trabalhar em prol da população”, ressaltou a deputada.