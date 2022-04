A Polícia Civil do município de Cerejeiras com apoio da 1ª Delegacia de Polícia de Vilhena, prendeu na manhã desta quarta-feira (20) em Vilhena-RO, o suspeito de ter praticado o crime de furto do veículo furtado do Conselho Tutelar de Cerejeiras-RO no dia 14 de março de 2022 no período noturno em Cerejeiras. Leia (AQUI), (AQUI) e (AQUI).

Parte do veículo foi encontrado no dia seguinte totalmente incinerado na zona rural de Vilhena-RO.

Após diligências investigativas foi apurado que “R.S.B.” foi o autor do furto do veículo pertencente ao Conselho Tutelar de Cerejeiras-RO e que este após o crime repassou algumas peças do veículo a receptadores e após, incendiou o veículo.

Os receptadores foram presos pela Polícia Civil em Vilhena no dia 28 de março de 2022.

Além do cumprimento do mandado de prisão preventiva, foi cumprido também na casa do investigado, mandado de busca domiciliar, devidamente autorizado judicialmente, ocasião em que policiais também encontraram produtos de procedência duvidosa, com indícios de serem produtos de crime, tais como: bicicletas com número de séries suprimido e botijas de gás.

A investigação foi presidida pelo Delegado de Polícia Civil Mayckon Douglas Pereira, titular da unidade policial, o qual informou que a investigação será encerrada em no máximo 10 dias e o inquérito devidamente relatado será encaminhado ao Ministério Público.