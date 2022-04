Atuando há vários anos no enfrentamento à violência doméstica através de suporte às vítimas, a Casa Noeli dos Santos e o Projeto “Florescer” se tornaram referência neste tipo de ação em Rondônia, particularmente na região de Ariquemes, onde atuam em mais nove cidades.

Com histórico de serviços prestados à mais de duas mil mulheres desta região afetadas pelo flagelo da violência doméstica, as entidades já promoveram o encaminhamento de 500 mulheres e 800 crianças, posto o serviço se estender para mães e filhos.

Para dar sequência as suas ações integradas à Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica da região do Vale do Jamari, a Casa Noeli dos Santos e o Projeto “Florescer” precisam do apoio da comunidade.

Assim, as entidades estarão promovendo no próximo dia 13 de maio um jantar beneficente em Ariquemes, na Cantina da Dona Ivone, visando arrecadar fundos para manutenção do trabalho desenvolvido por elas.

Informações e compra de ingressos podem ser feitas através do telefone 9 9317-3449. Já para doações pode ser utilizada a Chave Pix CNPJ 13.887.321/0001-00 – Agência 1178-9 – Conta-Corrente 48.121-1 – Banco do Brasil. Participe e colabore com esta causa.