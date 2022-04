A organização do evento está a cargo do restaurante Malagueta e da nova direção do balneário Solumar.

O evento conta com uma estrutura espetacular, com três estações de carne, boi com fogo de chão, parrilha e defumador, porco e carneiro, além de Buffet de acompanhamento de churrasco. Também será oferecido aos clientes, sobremesa e sorteio de Brindes.

Haverá Open Food de Churrasco até às 17h e após inicia o caldo para janta.

O evento terá shows com artistas regionais, Pedro Lucas & Vinícius e Banda, Alex Vilela e Banda, Vando Viola e Banda, além de João Pedro & Fabricio.

A direção da casa enfatiza que o evento tem capacidade de público limitado e que já se esgotaram os ingressos.

Neste domingo, 1, feriado nacional em que se comemora o Dia do Trabalho (ou trabalhador) a casa abre às 10h da manhã.

>>>Vídeos abaixo:

