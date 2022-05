A aula do curso de treinamento gerencial estava terminando. O grupo era formado de 15 pessoas, a maioria dos quais eram jovens. Alguém entra na sala com um bolo para o aniversariante. Foi uma surpresa, seguida de uma gostosa, alegre e descontraída celebração.

Então o instrutor dirigiu uma palavra aos presentes, nos seguintes termos: Espero que cada um de vocês chegue aos 78 anos, gozando saúde e disposição. Espero que vocês estejam trabalhando com energia, apesar da idade. Espero que cada um aqui tenha conteúdo profissional a oferecer. Espero que haja empresas interessadas e dispostas a contratá-los pela sua competência e experiência de vida.

Continuando, ele afirmou: Se eu tivesse a oportunidade de dirigir uma palavra, ela seria aos jovens. É importante se preparar para a vida; escolher a profissão correta; amar a atividade escolhida; capacitar-se para ser um profissional exemplar e em contínua ascensão. As empresas estão precisando, e com urgência, de profissionais preparados e habilitados. A razão disso é que todas elas têm colaboradores com baixo desempenho.

Convido a você, amigo empresário e administrador, a fazer-se a seguinte pergunta: Como está meu conteúdo profissional? O que tenho em meu currículo, de valioso, para oferecer às organizações na atual conjuntura? Estou convicto de que meu conteúdo trará resultados?

É oportuno e necessário fazer, de tempos em tempos, uma auto avaliação profissional. Você pode ficar surpreso com o resultado deste exercício. Quem sabe precise corrigir seu curso de ação; quem sabe deva aprender em vez de apenas estudar; selecionar melhores os autores de seus livros; talvez pesquisar na internet com mais critério e profundidade.

Mensurar o quanto estamos investindo na auto capacitação é um bom indicador. Mensurar as horas dedicadas ao crescimento profissional, também o é. Avaliar a contribuição mais expressiva que demos ao nosso empregador, nos últimos doze meses, também pode ser um interessante indicador.

Gestores correm em busca do retorno sobre o investimento, o qual precisa ser compatível com os padrões do mercado. Na vida profissional ocorre o mesmo. É imperioso gerar resultados adequados, sistemáticos e consistentes com ou sem crise; com ou sem inflação.

Se nosso conteúdo não está crescendo, é porque estamos falhando nesse processo; ou é porque somos incapazes de nos capacitar; ou porque somos rebeldes às transformações; ou porque nosso conteúdo profissional é raso e superficial, quando deveria ser profundo e reconhecido.

É nas crises que as incompetências profissionais afloram. O dia que deixarmos de produzir, é porque esgotamos nosso estoque de conhecimento e nossa capacidade de inovar. Isso é triste.

Eu e você temos o hoje para tornar-nos profissionais melhores. O país está carente de bons gestores. Não desperdice a oportunidade de crescer em conteúdo profissional. Pense nisso enquanto lhe digo até a semana que vem.