A deputada estadual, Rosangela Donadon solicitou ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), a pavimentação da Avenida Vilhena, localizada no município de Colorado do Oeste.

O pedido para a pavimentação da avenida aconteceu nesta quinta-feira,5, durante uma reunião com o diretor adjunto do DER, major Eder André Fernandes e com os vereadores de Colorado do Oeste, Bula Spanhol e Baiano Leiteiro.

A deputada Rosangela Donadon informou que fez a indicação para a pavimentação asfáltica da avenida atendendo ao pedido do vereador Bula Spanhol.

A parlamentar ressaltou que a pavimentação da avenida será muito importante, pois será instalado uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar na avenida e a pavimentação vai melhorar o tráfego pela via.

“A pavimentação asfáltica da Avenida Vilhena em Colorado do Oeste é muito importante, pois vai contribuir para melhorar a infraestrutura urbana do município, além disso, vai melhorar a qualidade de vida da população que precisa trafegar pela via. Por essa razão estou fazendo esse pedido ao DER para atender as necessidades dos cidadãos que ali residem”, ressaltou a deputada.