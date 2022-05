A concorrência é uma das maiores forças da atividade econômica, porque estimula a redução dos preços, atrai ao mercado novos agentes, combate a inflação e incentiva todos os concorrentes a serem mais eficientes na gestão empresarial, no controle dos estoques, custos e despesas.

Quanto mais concorrentes existirem no mercado, os preços dos produtos e serviços devem baixar e o lucro das firmas diminuir.

Esse conjunto de fatores ressalta, sobremaneira, a importância que tem a saudável concorrência. A sociedade, o governo e os órgãos representativos de classes/negócios, deveriam se unir e trabalhar visando expandir a livre concorrência.

A adoção de qualquer medida objetivando o combate à inflação é sempre amarga, dolorosa e onerosa. Quando os governantes estimulam a livre concorrência, eles usam uma arma poderosa e comprovada. Por outro lado, quando eles negligenciam e se omitem, estão desprezando uma solução válida e oportuna. Seria uma insensatez ser contrário à concorrência.

Nos países subdesenvolvidos é comum a existência de empresas estatais. No mundo moderno isso é uma aberração porque o governo sempre foi um péssimo gestor.

Na falta da concorrência, os monopólios e cartéis se instalam, passando a manipular os preços dos bens e serviços, produzindo lucros abusivos. Ou seja, no final do ciclo, o consumidor é chamado a pagar a conta.

Por outro lado, nos países desenvolvidos, onde o capitalismo está presente e atuante, é crime (sujeito a pesadas multas) a existência de monopólios e cartéis.

Os mercados precisam ser livres e não manipulados. A melhor forma de se alcançar isso é mediante a lei da oferta e da procura. Ela é um modelo de determinação de preços. Na concorrência perfeita os agentes econômicos tomam decisões visando o equilíbrio entre oferta e procura. (Adam Smith)

Podemos concluir que os desequilíbrios do mercado tem origem nesta ação ou naquela omissão, atribuídas a este ou aquele fator. O país precisa de uma visão e postura compatível com a conjuntura. A covid passou, mas a inflação ressurgiu, o que é péssimo. Precisamos de mais ética e menos egoísmo. A explosão de preços é uma realidade e vai trazer, com certeza, cedo ou tarde, duras consequências para cada um de nós.

Urge agir; tomar decisões sábias; resolver nossos problemas na origem e com urgência. Não podemos ser incompetentes, nem negligentes, nem omissos. Isso pode custar ao país uma geração. Mesmo que nos faltem líderes nesta guerra, é preciso tomar iniciativas e avançar.

Nesta semana vi escrito no uniforme de uma funcionária a seguinte frase: “Nada resiste ao trabalho”. Você compreendeu a mensagem? Percebeu a profundidade da mesma? O trabalho é a solução da maioria de nossos problemas. Que Deus nos capacite a fim de restaurar esta nação com trabalho e fé, com energia e perseverança. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.