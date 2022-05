As inscrições para os estabelecimentos comerciais de gastronomia que queiram participar do roteiro culinário e concorrer ao título de Prato do Ano no Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena – Sicoob Sabor foram prorrogadas, e podem ser feitas até o dia 20 de maio, pelo site do Sicoob Sabor.

O festival promovido pela Sicoob Credisul, acontecerá de 5 de julho a 2 de agosto.

Este ano, as vagas são para as categorias Restaurantes, Bares, Hamburguerias, Pizzarias, Cafeterias e Docerias. As categorias serão validadas se houver, no mínimo, três estabelecimentos inscritos em cada uma delas. As inscrições são gratuitas. “Tivemos um número recorde de inscrições este ano. Mais de 20 inscritos, mas queremos dar oportunidade para quem ainda deseja entrar, por isso, prorrogamos a data da inscrição”, afirma Adevania Silveira, gerente de Marketing, Comunicação e Relações Institucionais da Sicoob Credisul.

Dentro do tema Ancestralidade, os estabelecimentos gastronômicos participantes vão criar pratos exclusivos e concorrerão em sua categoria ao título Prato do Ano. Os atendentes também serão avaliados e disputarão o título de Garçom do Ano. Um chef consultor irá auxiliar os participantes na criação do prato. Estão previstos encontros e workshops sobre técnicas gastronômicas e montagem de prato. Tanto a inscrição quanto a consultoria são gratuitas.

Além do circuito gastronômico, o Sicoob Sabor traz ainda várias atividades culturais, como exposições, arte, cinema e shows musicais. Visite o site www.sicoobsabor.com.br e confira como foram as edições anteriores.