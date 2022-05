Os pequenos produtores, os proprietários ou os possuidores de imóveis rurais, os povos indígenas e as comunidades tradicionais de Rondônia poderão receber apoio financeiro pela proteção e recuperação da floresta por meio do Projeto Floresta+ Amazônia. O objetivo é valorizar aqueles que contribuem para o desenvolvimento sustentável na região, preservando a floresta e colaborando, assim, para a redução da emissão de gases de efeito estufa.

Os povos indígenas e comunidades tradicionais podem apresentar, até o dia 26 de maio, ideias de projetos para fortalecer a gestão ambiental de territórios coletivos, por meio de edital da modalidade Floresta+Comunidades. Os projetos locais deverão ser implementados em até 24 meses e terão o orçamento de R$ 100 mil a R$ 800 mil.

Já os(as) pequenos(as) produtores(as), os proprietários(as) e os possuidores(as) de imóveis rurais podem se inscrever até o dia 30 de junho em chamada pública da modalidade Floresta+Conservação. Os(as) selecionados(as) receberão incentivos financeiros pela conservação da vegetação nativa. Os(as) beneficiários(as) selecionados receberão o pagamento de, no mínimo, R$ 400,00 por hectare de excedente de vegetação nativa por ano.

As orientações sobre o edital do Floresta+Comunidades e a chamada pública da modalidade Floresta+Conservação estão disponíveis no site Projeto Floresta+ Amazônia, onde também é possível consultar as informações sobre as outras modalidades do projeto, conteúdos multimídia e chamadas de editais, além da inscrição para o recebimento de notícias sobre o projeto.

Floresta+ Amazônia