O mês de maio aborda duas campanhas muito importantes evidenciadas pelo Programa Saúde na Escola-PSE, normatizadas através da Portaria Interninisterial Nº 1055/25/04/17, o Maio Amarelo e o Maio Laranja: a Campanha Maio Amarelo aborda o tema Prevenção das Violências e Acidentes de Trânsito e Maio Laranja: Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

As campanhas têm como objetivo desenvolver ações de conscientização através de parcerias nas escolas municipais e estaduais. Dentre as ações desenvolvidas destaca-se atividades de confecção de cartazes, faixas, desenhos, paródias, dentre outras, com a mediação dos professores e palestras e atividades interativas com participação da psicóloga da Educação e SEMAS, Conselho Tutelar e Detran.

A culminância das Campanhas no município, intituladas no ano de 2.022 “CORUMBIARA FAZ BONITO” aconteceu no dia 18 de maio em três momentos: A abertura, em frente à Prefeitura de Corumbiara contou com a participação das escolas Mundo Mágico, CMEI Jusaia Maia da Silva, São Roque e Doutor Oswaldo Piana, as Secretarias de Assistência Social-SEMAS, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SEMED, SEMUSA, Conselho Tutelar, CMDCA, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo- SCFV, CRAS, Detran, Polícia Militar, vereadores e profissionais da educação e prefeitura.

O prefeito Leandro Teixeira Vieira deu início ao evento enaltecendo o trabalho desenvolvido pelas escolas em alusão as campanhas do mês de maio, bem como agradeceu aos parceiros que não medem esforços no desenvolvimento destas e outras ações. No evento houve palestras sobre as campanhas: Prevenção das Violências e Acidentes de Trânsito e Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A aluna Iasmini Martins de Cerqueira da Escola São Roque cantou uma linda paródia contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em seguida realizamos uma caminhada com cartazes, faixas, e flores que os estudantes plantaram nos canteiros, finalizamos a ação com um Pit Stop na avenida da cidade.

No Distrito de Alto Guarajus, houve palestras, apresentações, exposição de cartazes e faixas produzidos pelos estudantes da escola Professor Luiz Benvenoto Dala Costa e uma caminhada com faixas, balões e flores símbolo da Campanha “Faça Bonito” que os estudantes plantaram nos canteiros.

No Distrito de Vitória da União as escolas Professor Domingos Pereira da Rocha e Marechal Rondon também “Fizeram Bonito”, conduzidos pela fanfarra da escola Marechal Rondon realizaram uma caminhada com faixas e flores até a praça, onde aconteceram palestras, apresentações, exposições de trabalhos realizados pelos estudantes.

O prefeito Leandro Teixeira Vieira agradece e parabeniza a todos os envolvidos nas ações referente às Campanhas do mês de maio.

“JUNTOS FAZEMOS BONITO!”

>>>>>>>>>>Veja o vídeo<<<<<<<<<<