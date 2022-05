O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC), líder do Governo de Estado na Assembleia Legislativa-ALE/RO, parabeniza o Município de Alvorada do Oeste/RO, pelos 36 anos de emancipação política e administrativa, comemorados nesta sexta-feira, 20 de maio.

Alvorada do Oeste nasceu no ano de 1978, época em que era denominada de Linha 52, devido a sua localização na BR-429. Surgiu da necessidade de assentamento das famílias vindas principalmente da região Sul do país. Em 1979, a região pertencia à área rural do Distrito de Presidente Médici, município de Ji-Paraná.

De acordo com Luizinho, é uma grande honra ser um representante do Município e poder fazer essa homenagem. “Por conhecer a rica história de Alvorada do Oeste, de um povo valente, parabenizo pela passagem dos seus 36 anos. Quero afirmar o meu compromisso com os munícipes da cidade, tão querida para mim. Continuarei o trabalho para garantir que o avanço seja recorrente em Alvorada”, disse Goebel.

“É com imensa alegria e satisfação que parabenizo Alvorada do Oeste pelo aniversário de 36 anos de emancipação política. Quero reforçar a todo seu povo querido e todo o meu apoio para garantir ainda mais desenvolvimento para todos os alvoradenses”, enfatizou Luizinho.