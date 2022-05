Depois de uma semana muito movimentada, com bastante boatos a algumas fake News, dirigentes de vários dos partidos que formam a frente de legendas de “Centro-Esquerda”, que está sendo estabelecida principalmente em torno da candidatura de Lula à presidência, se reuniram nesse final de semana na capital onde ficou estabelecido que o grupo está mantido em tal propósito.

Segundo um dirigente do PT de Rondônia, que conversou na manhã deste sábado, 21, com a reportagem do Extra de Rondônia, neste momento, a tendência é que a coesão partidária inicial permaneça unida, enquanto outro líder partidário do grupo confirmou que a aliança ainda está buscando entendimento com outros partidos para ampliar o leque de influência do grupo.

Neste momento está acordado entre o grupo que na composição das candidaturas majoritárias Vinícius Miguel, do PSB, é o pré-candidato ao governo, tendo o petista Anselmo de Jesus como pré-candidato a vice-governador, e Daniel Pereira, do Solidariedade, como pretendente à disputa ao Senado Federal.

Apesar do entendimento, o PSB pediu prazo para acertar sua situação interna, abalada com a desistência de Jesualdo Pires em concorrer a deputado federal, o que complicou a composição da nominata e repentinamente lançou o nome de Mauro Nazif como eventual pré-candidato ao Senado.

O prazo estabelecido para o partido se definir quanto a questão é o próximo dia 28, quando as pré-candidaturas majoritárias serão definidas de vez.