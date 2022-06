As vendas de veículos novos no país aumentaram, de abril para maio de 2022, em 27% (vinte e sete por cento), o que é muito bom.

Como todos sabemos, a falta de chips está afetando no mundo inteiro a produção e vendas da indústria automobilística.

Esta é uma ótima notícia, porque o crescimento de sua produção e vendas tem um impacto enorme na formação do PIB nacional, na geração de riqueza, nos salários, tributos e índice de desemprego.

A cadeia automobilística é um fator relevante no crescimento da economia brasileira. Como é sabido, a falta de chips está prejudicando todos os fabricantes. Ainda estamos bem distantes dos níveis anteriores à Covid.

Tudo indica que a regularização no fornecimento de chips, a nível mundial, virá. Gosto de refletir sobre isso. Chips são produtos da inteligência humana, do avanço da ciência, da descoberta de novos metais e condutores.

Existe um mercado para os chips, crescente em volume e diversidade, via inteligência artificial. Cada vez é maior o número dos produtos industriais e eletrônicos envolvendo o uso de chips. No meu entendimento, estão faltando novos fornecedores.

Cedo ou tarde, vai haver uma reação compatível, objetivando a regularização do mercado. A lei da oferta e procura vai produzir resultados. Sempre foi assim. É possível que os produtores automobilísticos até se associem no projeto de fabricação de chips, diminuindo assim os riscos e volatilidade desse componente.

Mudando de assunto, o superávit da balança comercial brasileira em Abril.22 foi de US$ 8,1 bilhões e tudo indica que em Maio passado, também teremos outro superávit. Também deve ser dito que estamos com superávit na balança exterior dos primeiros meses do ano (21 x 22).

O Brasil está sendo convidado, por conceituados organismos internacionais, a aumentar sua produção alimentar, com brevidade, sustentabilidade e eficiência. Este é um problema grave e poucas nações podem realizar isso. No recente conflito militar da Ucrânia, ficou evidenciado o papel importante que o país tem no suprimento alimentar mundial.

O crescimento autêntico de um país ocorre quando ele é populacional, econômico e financeiro.

Convido você, empresário e gestor amigo, a se animar. As perspectivas econômicas do Brasil são muito boas, a despeito dos problemas existentes. Este é um país com potencialidades, privilegiado e abençoado por Deus. Precisamos de fé e trabalho; de administradores íntegros e competentes, tanto no governo quanto nas empresas. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.