Natural de Uberaba/MG. Criada nas cidades de Guará, São Joaquim da Barra e Araraquara/SP, Marisa Linhares residiu na capital paulista durante dez anos, antes de se mudar para Cacoal/RO, em 1984, onde reside até hoje. Foi proprietária da boutique MARISA MODAS durante cinco anos.

Sempre conciliando o colunismo social com seus projetos, em 1985 iniciou no jornal impresso local Tribuna Popular, onde desempenhou a função durante sete anos. Desde o ano de 95 representante comercial em Cacoal do jornal de circulação estadual Diário da Amazônia, e colunista social com página semanal, e a partir do junho último, apenas no Portal Diário da Amazônia. Atuou durante anos em TV local com o Programa MARISA LINHARES, onde conquistou sucesso com o programa de variedades e sorteio de brindes.

Desde 2006, Marisa Linhares é graduada em Jornalismo pela ULBRA de Ji-Paraná/RO, e Pós-Graduação em Metodologia e Didática do Ensino Superior pela UNESC de Cacoal/RO em 2011.

Em 1998, a jornalista Marisa Linhares criou o Troféu CACAU DE OURO, que sempre é realizado na cidade de Cacoal/RO. Prêmio este prestigiado por empresas, profissionais liberais, imprensa, políticos, autoridades, instituições e personalidades que colaboram no desenvolvimento do estado.

O tradicional e prestigiado evento deu pausa no ano 2016, e retorna após 18 ANOS CONSECUTIVOS, a convite do vereador Romeu Moreira responsável pelo Projeto de Lei nº 118/CMC/2021 que instituiu o Dia e a Semana Municipal do Café e do Cacau no município de Cacoal.

Com todo requinte e glamour, com parceiros e colaboradores que desempenham suas atividades com profissionalismo e carinho, o Troféu CACAU DE OURO promete uma noite inesquecível de homenagens neste 2022.

Muito importante para a jornalista Marisa Linhares, realizadora do Troféu CACAU DE OURO, no sucesso de qualquer tipo de evento são as parcerias que se tem, parceiros esses que acompanharam o evento ao longo dos 18 anos da sua realização, e que continuam neste ano 2022, como Toldu’s Buffet e Eventos, Marcio’s Decorações, AgitoRO Som e Iluminação, estilista Linda Von Rondon, entre outros.

O Troféu CACAU DE OURO 2022 festejará seu retorno na Semana Municipal do Café e do Cacau no TOLDU’S Buffet e Eventos em Cacoal/RO, no dia 25 de junho.

Para a jornalista “no Troféu CACAU DE OURO as estrelas são os HOMENAGEADOS. Eles são o centro das atenções”.

O site EXTRA DE RONDÔNIA é um dos parceiros homenageados no Troféu CACAU DE OURO.