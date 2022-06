O professor Samuel Costa, pré-candidato a deputado federal pela federação (PT,PCdoB,PV) disse nesta sexta-feira (10.06) em entrevista aos sites da capital que o Governo Federal está equivocado com a política de compensar estados por redução a zero do ICMS sobre combustíveis. Segundo ele, é preciso acabar com a dolarização do preço do combustível e, não, sacrificar os estados com a baixa dos impostos.

“A saída é paliativa, mas não resolve. É uma política iniciada por Michel Temer em 2016, a chamada PPI e que vem sendo mantida pelo Governo. Essa política equivocada muda a forma de cálculo do preço da gasolina, do gás e do diesel vendido pela Petrobrás. É mais fácil calcular o custo e fabricar cada produto, adicionando a margem de lucro”, diz Samuel.

Segundo ele, não é preciso de nenhum economista para chegar a essa conclusão, bastando apenas ter bom senso e vontade política de resolver a questão. De acordo com Samuel, os estados irão sofrer prejuízos com a queda de arrecadação e certamente irão judicializar a questão para reaver essa queda no caixa, “com total razão”. É tapar o sol com a peneira”, diz.

EDUCAÇÃO

Samuel também falou sobre a queda dos repasses do Governo Federal na Educação, em todos os níveis. Só às universidades foram R$ 6 bilhões e 13% na Educação Básica. “São números preocupantes e que precisam de respostas. Não como fazer boa educação sem investimentos”, diz Samuel.

De acordo com Samuel, a bancada federal rondoniense precisa se posicionar à respeito, ao defender a mudança na atual representatividade em Brasília.

“Educação, Agricultura, combustíveis são temas que precisam de políticas públicas. Precisamos discutir a fundo esses setores tão importantes. Minha candidatura a deputado federal quer exatamente discutir esses temas tão importantes para o Brasil. Do jeito que está, o Brasil não vai aguentar”, finalizou.