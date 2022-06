Os vereadores Edimar Kapiche (PSDB), Paulo Henrique (PTB) e Toninho do Jesus (Podemos) fizeram uma inspeção no prédio do abrigo “Pingo de Gente”, em Cacoal.

A vistoria ocorreu na manhã desta segunda-feira, 13, e, de acordo com Kapiche, tinha por finalidade tomar conhecimento da real situação da estrutura, do atendimento aos acolhidos e das condições de trabalho dos servidores.

Durante a visita, os parlamentares ouviram os servidores que apresentaram algumas reivindicações, como a necessidade de mais dois motoristas e dois veículos, para atender a demanda do abrigo.

Na área da cozinha, em conversa com servidoras, os parlamentares constataram que é preciso contratar mais duas cozinheiras por falta destas profissionais no período noturno, já que quem aquece o jantar sãos os cuidadores, e a maior dificuldade é a falta de cozinheira nos fins de semana.

Além disso, falta banheiro para os servidores, que usam os mesmos sanitários dos acolhidos. O abrigo tem chuveiro elétrico, mas não estão instalados por problemas na rede elétrica.

São oito cuidadores, para atender os acolhidos, quando o ideal seriam doze. Os servidores também reivindicam gratificação, bem como periculosidade.

Não há acessibilidade no abrigo, e, nos fundos do prédio, houve vazamento no esgoto sanitário que está exposto exalando mau cheiro.

Na ocasião, Paulo Henrique questionou a respeito do valor destinado ao abrigo, através do show do cantor sertanejo Gustavo Lima, bem como a reforma do prédio, solicitando à direção documentos relativos ao repasse do evento.

De posse das informações, os vereadores vão encaminhar cobranças ao executivo solicitando que os problemas sejam sanados.