Para apresentar os potenciais de investimentos no Estado, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, participa da 5ª edição do Brasil Investment Fórum 2022 – BIF 22, nos dias 14 e 15, no World Trade Center, em São Paulo.

O fórum é organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos- Apex-Brasil e Governo Federal, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

A edição de 2022 ocorrerá em formato híbrido, e a equipe da Invest Rondônia – Sedec estará presente na plataforma digital do fórum realizando troca de experiências e contatos, trabalhando para atrair novos negócios para o Estado.

A gerente de Relações Institucionais e Internacionais, Isabella Leite, da Invest Rondônia – Sedec, ressalta que o Estado está participando do Fórum pelo terceiro ano seguido. “O BIF é um evento organizado pela APEX, responsável por colocar o Brasil em destaque em diversos setores em nível nacional e internacional, e Rondônia segue firme com o apoio da agência para se projetar nos fóruns e feiras internacionais, de modo a fortalecer a confiança de possíveis investidores e atrair novos negócios para o Estado”, destacou Isabella.

Durante os dois dias de evento, os painéis irão reunir autoridades do Poder Executivo, representantes de grandes empresas do Brasil e do mundo, além de especialistas de diversos setores econômicos.

De acordo com o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Avenilson Trindade, um dos objetivos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é atrair novos negócios para o Estado. “A nossa expectativa é trazer novos negócios para Rondônia, ao fomento da geração de emprego, desenvolvimento econômico, tecnologia e inovação”, afirmou o secretário.

Os interessados em acompanhar o fórum, podem acessar o site do Brasil Investment Fórum.