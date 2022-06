O site de notícias Extra de Rondônia, com sede em Vilhena, foi agraciado, mais uma vez, com o Troféu “Cacau de Ouro”, em Cacoal.

A premiação, idealizada pela jornalista cacoalense Marisa Linhares, homenageia empresas, profissionais liberais, autoridades, personalidades e veículos de comunicação que se destacaram em seu campo de atuação em Rondônia.

A homenagem ao site vilhenense é mais um reconhecimento da importância e respeito que o Extra de Rondônia conquistou perante a população do Estado ao longo dos anos, graças ao trabalho competente e responsável realizado por sua equipe de trabalho, focado na prática do bom jornalismo, no zelo com a informação precisa e de utilidade pública e no compromisso com as causas da sociedade rondoniense de um modo geral.

O site Extra de Rondônia foi fundado em 24 de janeiro de 2008, e logo se tornou um dos principais canais de notícias de Rondônia. Num curto espaço de tempo atingiu alcance e credibilidade em nível regional, estando hoje na liderança entre os jornais eletrônicos do interior do Estado, sendo também o quarto site de notícias mais acessado em Rondônia, sendo hoje considerado um dos meios de comunicação mais influentes e importantes da Região Norte.

Líder em audiência, principalmente, em Vilhena e na região do Cone Sul, o Extra de Rondônia agradece a mais essa manifestação de reconhecimento da comunidade rondoniense e mantém firme o compromisso de ser um meio de comunicação isento e permanentemente voltado a servir a nossa população na busca do desenvolvimento e das melhorias das condições de vida do Estado de Rondônia.

“Agradecemos a confiança dos internautas que diariamente acessam o Extra de Rondônia nos quatro cantos do Estado. Continuaremos mantendo o trabalho sério com a informação tal como é feito ao longo desses 14 anos. Esse é nosso compromisso”, disse o diretor comercial Orlando Caro, que recebeu a homenagem ao lado da esposa Eliane Gauto.