Neste domingo(26), a deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) realizou a entrega de uma PC escavadeira para servidores da 9ª Residência de Vilhena do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Público (DER).

A parlamentar contou que recebeu das mãos do governador Coronel Marcos Rocha e do diretor adjunto do DER, Coronel Maia a chave de uma PC escavadeira para a 9ª Residência do DER de Vilhena.

Rosangela Donadon realizou a entrega das chaves da PC para o servidor Nelson Antônio Rosa, e para o residente Rogério Henrique de Medeiros. Os servidores ficaram muito felizes por mais essa importante máquina para estruturar a 9ª Residência do DER.

“Agradeço ao governador coronel Marcos Rocha por atender ao meu pedido para equipar a 9ª Residência de Vilhena com a PC. Ela vai contribuir para agilizar a manutenção das estradas rurais e beneficiar a população que necessita trafegar por essas vias. Muito obrigada governador e parabéns pelo trabalho, quem ganha com isso é a nossa população” disse a deputada.