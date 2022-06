Aconteceu nesta terça-feira, 28, o lançamento do Portal do Cidadão, instrumento que tornará vários tipos de serviços púbicos disponíveis através de sistema on-line, o que garante muito mais cidadania e facilidade ao cidadão.

Presente na cerimônia, que foi realizada no Palácio Rio Madeira, o Vice-Governador José Jodan (PSC), que na ocasião estava representando o governador Marcos Rocha (União Brasil), destacou que o “Portal do Cidadão” é mais uma demonstração que a administração do Estado de Rondônia não se preocupa apenas com obras e empreendimentos de infraestrutura, mas também investe em cidadania e modernização do aparato que serve à população, “investindo em qualidade de vida e acessibilidade aos rondonienses”.

Através desta ferramenta o Estado está automatizando e tornando online os agendamentos, solicitações e outros serviços ofertados no “Tudo Aqui”, através de uma plataforma que foi desenvolvida pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) em parceria com a Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos (SUGESP).

“Trata-se de um instrumento que possibilita integrar e unificar serviços de interesse do cidadão como agendamentos de Carteira de Identidade (RG); do Passe Livre do idoso ou portador de deficiências; na solicitação da CNH definitiva e mais outros 50 serviços prestados no Tudo Aqui, o que vai facilitar muito a vida do cidadão e dinamizar as ações diretas da administração estadual na interação com as pessoas”, destaca Jodan.

Além da realização de serviços como solicitações e acompanhamento de etapas de atendimento, o portal será canal direto de comunicação, como informativos, campanhas e avisos relevantes das ações do Governo de Rondônia e outros temas de interesse público.

“É mais uma demonstração que a administração rondoniense preza pela transparência e eficácia, investindo na modernização da máquina pública e colocando Rondônia num patamar elevado em termos de tecnologia da informação à serviço do cidadão”, finaliza o vice-governador.