TROFÉU CACAU DE OURO 2022

A idealizadora jornalista MARISA LINHARES do troféu CACAU DE OURO 2022 vestiu traje exclusivo da renomada estilista LINDA VON RONDON, no prestigiado evento realizado no último dia 25, no espaço do Toldu’s Buffet e Eventos em Cacoal/RO, decorado pelo expert Marcio Ermenegildo, onde receberam a tradicional homenagem empresas, profissionais liberais, imprensa, autoridades e personalidades que se destacam por colaborar com o desenvolvimento de Rondônia.

8º LEILÃO SHOW SOLIDÁRIO

Hospital do Câncer de Cacoal Ontem, dia 29, foi realizado o lançamento do 8º LEILÃO SHOW SOLIDÁRIO do Hospital do Câncer de Cacoal pela empresária Vera Travain Bianchini presidente da ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni. O Leilão será ONLINE e acontece no DIA 16 DE OUTUBRO, com transmissão ao vivo pelo @hospitaldanielcomboni. Conta para contribuição em dinheiro pelo PIX 06.052.929.0001-40 – Agência 3271 – C/C 929930 Sicoob Credip. Realização: ASSDACO / Hospital São Daniel Comboni / Associação Amor Fraterno (Casa de Apoio do Câncer de Cacoal/RO).

CASA & DECORAÇÃO

Registrei na CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a maior loja de móveis e decoração em Rondônia, o casal Fernanda Kobayashi e Marco Cesar Kobayashi presidente da FACER – Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia.

ATUALIZAÇÃO NO SICOOB FRONTEIRAS

Em Cacoal/RO, colaboradores do SICOOB FRONTEIRAS das agências de Cacoal, Ministro Andreazza, Colorado do Oeste/RO, e Pontes e Lacerda, Barra do Bugres, Nova Olímpia, São José do Quatro Marcos e Mirassol do Oeste/MT, participaram do primeiro módulo do curso ACADEMIA DE LIDERANÇA, nos últimos dias 27 e 28.

CERIMONIALISTA

Deputada federal SILVIA CRISTINA foi a mestre de cerimônias do prestigiado e tradicional troféu CACAU DE OURO 2022.

AGITORO Som e Iluminação

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o empresário Luiz Henrique Mozart Silva Ribeiro.

CACOAL SELVA PARK

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o casal Nério Bianchini e Vera Travain Bianchini.

CEAD – Centro Educacional ALECRIM DOURADO

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 a diretora e proprietária Elizabete Maria de Jesus Souza.

COMFÉ CAFÉ

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 as funcionárias Gabriela dos Santos e Gisele Duarte.

DAMÁSIO Educacional

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 a gestora comercial Fernanda Fabiano da Silva com o esposo Samuel Kikari Takahashi Lobato.

Distribuidora FRIOS CACOAL

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 os empresários Jocimar Carlos Sepp e o filho Eduardo Yamada Sepp.

ECOPOWER – ENERGIA SOLAR

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o franqueado empresário Leandro Dias Martins.

EL LOCO BURRITO

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o empresário Fábio Linhares do restaurante temático mexicano em Cacoal/RO.

ERMENEGILDO DECORAÇÕES

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o empresário Marcio Ermenegildo.

GRUPO DIVINO CARDOSO

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o empresário Divino Cardoso Campos.

GRUPO GILBERTO MIRANDA

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 a empresária Poliana Mitanda.

HOKEN

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o casal franqueado Sérgio Rodrigues dos Santos e Luzia Mendes.

JOTAR Segurança Inteligente

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o empresário Juliano Linhares.

KMILHAS

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 a empresária Camilla Fabiane Paula.

KRIARTES Comunicação Visual

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o casal Marcio Greick Maia e Rosana Cristina Maia.

KUMON Cacoal

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 a empresária Ana Claúdia da Rocha Takahashi Bianchini com o esposo empresário Jucelino Bianchini.

LABORANÁLISES

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 os sócios-proprietários Kelly Cristina Fernandes Gomes, Kelli Moreira de Freitas e Osmar Nascimento de Oliveira.

OSMAR LOURENÇO FOTOGRAFIA

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o casal empreendedor Daniele e Osmar Lourenço.

ÓTICAS VISÃO

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o casal Dôra e Roberto Martins.

SICOOB FRONTEIRAS

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o diretor administrativo Tiago Zandoná.

STUDIOART Sobrancelhas

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 a empresária Juliana Paula.

TOLDU’S Restaurante e Pizzaria

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o casal Delmar José Sepp e Ciclene dos Santos Sepp.

YASSUDA Farmácia de Manipulação

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 as sócias-proprietárias farmacêuticas bioquímicas Deborah Nanami Queiroz e sua mãe Lídia Yassuda Moreira.

Arquiteto FILIPE LIMA

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o arquiteto Filipe Lima.

Otorrinolaringologista CLAUDEMIR BORGHI

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o Otorrinolaringologista Claudemir Borghi.

Cirurgiã-dentista DANIELE FIGUEIRA JOCA

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 a cirurgiã-dentista Danielle Figueira Joca especialista em Odontologia Estética e Harmonização Orofacial.

Estilista LINDA VON RONDON

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 a estilista Linda Von Rondon.

Empresário JOSÉ RICARDO LINHARES

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o empresário José Ricardo Linhares.

Pediatra LOHAYNNE LOPES DE FREITAS VOIGT

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 a Peditatra Lohaynne Lopes de Freitas Voigt.

Odontopediatra MARIANA ANDRADE

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 a cirurgiã-dentista Odontopediatra Mariana Andrade.

Dançarino RODOLFO GONÇALVES

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o dançarino Rodolfo Gonçalves.

RADIO MASSA FM

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o empresário Valdecir Lopes com os comunicadores Téo Santana e Jarmenio Campos.

Portal EXTRA DE RONDÔNIA

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o empresário e jornalista Orlando Caro.

Portal NEWS RONDÔNIA

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 os sócios-proprietários jornalistas Fabiano Coutinho e Mauro Brisa.

Portal TRIBUNA POPULAR

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o jornalista e fundador Adair Antônio Perin e a filha jornalista Giliane Perin.

TV ALLAMANDA – SBT

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o empresário Valdeci Lopes e o apresentador do programa Comando Policial, jornalista Diego Maia.

Conselheira Federal da OAB – JULINDA DA SILVA

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 a advogada Julinda da Silva Conselheira Federal da OAB.

CAFERON

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 pela CAFERON – Associação dos Cafeicultores da Região das Matas de Rondõnia o empresário e vice-presidente Leandro Dias Martins.

Secretário da SEMC – PEDRO RABELO

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o secretário Pedro Rabelo da SEMC – Secretaria Municipal de Cultura de Cacoal – RO.

EVANDRO PADOVANI

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 Evandro Padovani, ex-secretário da Agricultura do Estado de Rondônia.

Vereador ROMEU MOREIRA

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o vereador Romeu Moreira.

Deputado Estadual CIRONE DEIRÓ

Recebeu o troféu CACAU DE OURO 2022 o deputado estadual Cirone Deiró.