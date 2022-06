Na manhã da última terça-feira, 28, o deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) esteve no Município de São Miguel do Guaporé, no pátio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), realizando a entrega de uma retroescavadeira solicitado pelo prefeito Cornélio Duarte, junto ao deputado. Na manhã da última terça-feira, 28, o deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) esteve no Município de São Miguel do Guaporé, no pátio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), realizando a entrega de uma retroescavadeira solicitado pelo prefeito Cornélio Duarte, junto ao deputado.

O equipamento será de extrema importância para os trabalhos da Secretaria Municipal de Obras e demais secretarias.

O prefeito Cornélio Duarte disse estar feliz com a entrega de mais um equipamento que de certeza será utilizado na melhoria das condições de mobilidade das estradas do interior, bem como, quando necessário, atender aos pedidos dos agricultores de São Miguel do Guaporé. “Nosso parque de máquinas está sendo, de maneira paulatina, revitalizado o que faz com que consigamos melhorar ainda mais o atendimento à nossa comunidade do interior”, disse o chefe do executivo municipal.

O Secretário de Obras agradeceu e parabenizou o deputado pela atenção que tem dado ao município e completou dizendo. “É imprescindível a reeleição do parlamentar para que mais emendas do porte continuem chegando para o município”, falou.

O deputado Luizinho disse que continuará sendo parceiro de São Miguel do Guaporé, da gestão municipal. “Já ajudamos muito o município e vamos continuar buscando atender as reivindicações feitas pelas lideranças”, pontuou Goebel.

“Essa retroescavadeira vai fortalecer a região e melhorar a vida dos pequenos produtores rurais e de suas famílias. É sem dúvida uma grande conquista, o resultado do trabalho está dentro da comunidade. Acreditamos que através do apoio dado pelo governador Coronel Marcos Rocha e pelo ex-secretário de Agricultura Evandro Padovani os pequenos produtores rurais, podem ampliar e melhorar a produção agrícola, gerando assim mais emprego e renda”, destacou Luizinho.