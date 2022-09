A celebração do bicentenário da Independência de nosso país terá um desfile cívico nesta quarta-feira, a partir das 15 horas, na Avenida Porto Velho, em Cacoal.

Os secretários de Educação, Gildeon Alves, e de Cultura, Pedro Rabelo, informam que o evento terá a participação de dezenas de escolas e também de instituições que desejam participar deste momento histórico em que o Brasil celebra 200 anos como nação soberana.

O desfile terá início em frente a Cocical, com o Bloco Militar, e em seguida virão vários blocos integrados por escolas e outras instituições engajadas no evento.

O palco estará localizado em frente a Caixa Econômica Federal. Os organizadores informam também que serão disponibilizados três pontos de apoio. O primeiro deles, com água e banheiro, em frente a Santini Tintas; o segundo, com primeiros socorros e água, em frente ao Banco Itaú; e finalmente um 3º ponto de apoio, com banheiro, em frente ao Império das Capinhas.

Em relação aos pelotões que participarão do desfile, a dispersão poderá ser realizada tanto pela rua São Luiz, quanto pela General Osório, a critério da instituição.

De acordo com o Secretário Municipal de Cultura, Pedro Rabelo, a escolha da Avenida Porto Velho ocorre em razão da expectativa de um público muito maior do que nos anos anteriores, uma vez que os brasileiros não vão querer perder essa oportunidade de celebrar esse momento histórico.

O Secretário Municipal de Educação, Gideão Alves, afirmou que todas as escolas da rede municipal estarão presentes a esta celebração cívica.

O apoio logístico para a realização do evento terá ainda a participação de todas as secretarias municipais, em especial a Semosp, Semed, Semttran, SAAE, Gabinete, Semad, Semplan, Semict, etc.