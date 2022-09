Investimento em tecnologia, treinamento e mais liberdade de autodefesa para quem mora no campo. Essas são algumas das propostas de Jaime Bagattoli para a segurança pública do Estado.

O empresário e produtor rural concorre ao Senado este ano pelo Partido Liberal (PL) e acredita que a solução para essa área deve ser construída em conjunto com o futuro Executivo Estadual.

“Precisamos discutir com o futuro Governo do Estado a ampliação do efetivo policial e a oferta de treinamentos de ponta para as forças de segurança, afinal, são duas ações que precisam andar juntas para surtirem efeito. No que depender de mim, a segurança pública será uma de prioridades no momento de destinar emendas e recursos via Senado”, explica.

Vindo do campo, Jaime defende também mais flexibilização na Lei para quem vive na zona rural num cenário de legítima defesa. Para ele, o Senado tem todas as condições de assumir o protagonismo desta discussão.

“Este ano, por exemplo, nós tivemos a fuga de detentos de alta periculosidade da Penitenciária Regional de Nova Mamoré, com os bandidos espalhando terror e chegando a invadir uma propriedade rural. O pior não aconteceu, porque o morador tinha uma arma e defendeu sua família. Esse episódio mostra que precisamos discutir, em Brasília, mais autonomia ao homem do campo, para que ele tenha condição de proteger sua família e propriedade dentro da lei”, afirma.

Por fim, o candidato chama a atenção para a segurança das fronteiras do Estado. Para ele, é necessário um reforço nesta região para combater o tráfico de drogas e impedir que os municípios fronteiriços de Rondônia virem porta de entrada para entorpecentes.

“Vamos chamar a atenção do Governo Federal sobre a necessidade de um policiamento reforçado nesta região. Investir em tecnologia e efetivo nestas áreas não interessa somente a Rondônia, mas ao país todo. Vamos explorar isso no Senado e junto ao Presidente da República e ministros das pastas responsáveis”, finaliza.