O Palmeiras está fora da final da Libertadores. Verdão acabou saindo do torneio, após empatar com o Athletico-PR, atuando no Allianz Parque. Abel Ferreira admitiu estar indignado com a arbitragem, mas não tirou os méritos do Furacão.

“É um golpe. Vai testar nossa resiliência pela forma que foi. É duro, mas já levamos pancadas. Saímos da Copa do Brasil da forma que foi e agora temos de seguir nosso caminho. Não há outra forma. Mais uma vez parabenizar nosso adversário, foi competente e foi feliz no segundo gol”, salientou o treinador.

“Eu gostaria que o árbitro fosse ali dentro [vestiário] falar com meus jogadores, só isso. Se o VAR [árbitro de vídeo] viu o mesmo que eu vi, é a primeira vez na história que vi um amarelo para uma agressão. Mas não vou me alongar nisso. Nunca vi amarelo por agressão. Nossa expulsão acho justa. Sentimento é de revolta. É o que nós sentimos. É isso”, completou Abel Ferreira.

O português que pela primeira vez está fora de uma final de Libertadores, desde sua chegada em 2020, procurou se manter de cabeça erguida, uma vez que lidera o Brasileirão com 51 pontos e sete de vantagem para o segundo colocado.

“Todos os guerreiros têm cicatrizes. Esta vai ser uma. E temos este ano duas muito profundas, as que vêm pelas costas doem mais. Mas felizmente temos um bom departamento médico, que cura nossas feridas. Vamos fazer isso com todas as nossas forças, com toda a nossa confiança, porque nossos jogadores têm uma coisa. E eles vão lembrar para a eternidade. Eles têm confiança uns nos outros, respeito entre eles e amizade entre eles. Isto, para mim, é amor. E hoje não merecíamos ser traídos da forma que fomos. Hoje fomos traídos, pelas costas”, comentou Abel.

Por fim, o técnico do Palmeiras citou conhecer e entender os modos de trabalhos de Luiz Felipe Scolari, no Brasil. Felipão, também, fez história no Verdão e esteve nas tribunas do Allianz Parque, após ser expulso na Arena da Baixada.

“O sentimento de carinho e gratidão. E que se porventura, pelo que ele fez neste clube, e parabéns a ele. De fato é um exemplo para todos nós. Ano passado estava no Grêmio, este ano vai disputar a final da Libertadores. Que desfrute, pense bem no que quer fazer. Hoje na competência deles fizeram o que era preciso. Foi e vai continuar a ser uma honra poder enfrentá-lo. Já vi porque ele ganhou tantos títulos aqui no Brasil. Vai ficar para a história a passagem do Athletico-PR. Eu nem quis trocar mensagens com ele, nem ele comigo, porque nas quatro linhas é competir para ganhar. Mas ele merece pelo treinador e pela pessoa que é”, finalizou.