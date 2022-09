Nesta sexta-feira, 9, mais uma vez a “Educação” ultrapassou os portões da escola, a equipe escolar acompanharam os alunos do período Vespertino que saíram do colégio em formação de pelotões levando a frente da sua turma uma placa com o desejo para seu país e mundo.

Não é por acaso que a Escola Municipal Marizeti Mendes de Oliveira é referência na qualidade de ensino público em Vilhena, em 2019 obteve a maior nota dentre as escolas do Município, seu IDEB é 7,0.

As palavras escolhidas pelos alunos do vespertino foram: Educação, Responsabilidade, Respeito, Força, Igualdade, tolerância, Empatia, Amor e Coragem.

Se juntaram a estes alunos Pastor Felipe da Igreja Adventista com alunos do Clube dos Desbravadores. As meninas do AGIV – Associação de Ginástica de Vilhena, Pelotões de alunos da Escola Álvares Azevedo e ainda o time de voleibol feminino que irá representar Rondônia nos Jogos Estudantil Brasileiro, além de membros da Fanfarra da Guarda Mirim de Vilhena.

O evento contou com a presença do prefeito Ronildo Macedo, entre outras autoridades civis e militares.

No pelotão de frente a Bandeira do Brasil foi levada pelo prefeito Macedo, a Bandeira de Rondônia foi levada pela coordenadora da Semed Rozileia que foi representar o Secretário Municipal de Educação e a Bandeira de Vilhena foi carregada pela 2º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar Raduns.

Ao som da fanfarra os pelotões percorreram a Avenida José do Patrocínio subiram a Rua Geraldo Magela Barbosa até a Avenida Major Amarante, os pelotões pararam no meio da Avenida Major Amarante cada turma apresentou a sua palavra de ordem para todos que estavam ali assistindo a marcha, cantaram o Hino Nacional e Gabriela Evangelista cantou o Hino de Vilhena.

Em seguida ao som dos tambores da fanfarra reiniciaram a marcha cívica retornando para as salas de aulas.

A Orientadora Raíde Trovó disse que: “os alunos que adentraram a escola já não eram mais os mesmos que haviam saído, pois cada um carregava dentro de si a expressão máxima de civismo, amor e respeito a sua pátria vividos na prática. Levarão consigo conhecimentos e sentimentos experimentados e vivenciados mesmo que por pouco minutos! Essa atitude tem um poder bem maior que apenas as aulas teóricas com livros em sala de aula, depois de uma semana conhecendo os símbolos nacionais do nosso país eles vivenciaram esses símbolos na marcha cívica”.

Edna Mara Sala Supervisora do Vespertino reforçou que “O civismo é fundamental para a vida coletiva, pois desenvolve valores e respeito ao seu país. E dentro da escola este projeto desenvolvido visava lançar uma sementinha na construção dessa prática de civismo, com ênfase ao exercício da liberdade de expressão e cidadania social”.

A Supervisora Angelita Cruz do período Matutino também se fez presente mesmo fora do horário de seu expediente para ajudar na coordenação da Marcha Cívica, disse ao Extra de Rondônia que o objetivo maior deste projeto é que nossos alunos compreendam que a pátria onde ele vive é importante, digna de respeito e reverencia.

A Diretora Fátima lembra um famoso poema que sua mãe sempre a ensinava declamar para o dia 7 de setembro do poeta parnasiano Olavo Bilac “Criança ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste!/Não verás nenhum país como este!//… Boa terra! Jamais negou a quem trabalha/O pão que mata a fome, o teto que agasalha…/Quem com o seu suor a fecunda e umedece,/Vê pago o seu esforço, e é feliz, e enriquece!/Criança! Não verás país nenhum como este: Imita na grandeza a terra em que nasceste!”.

Luiz Valério, secretário da escola que fez parte do pelotão de frente da marcha cívica e levava a placa “Honra e Ética” em sua fala ao Site “Reforça que a Educação é um dos pilares importantes para o crescimento do país. Que os professores fazem um trabalho excelente junto aos seus alunos. Mas a questão de civismo, de alguns anos para cá, com o advento da modernidade e das redes sociais na Internet, se perdeu um pouco no meio do caminho”.

Por fim, a Diretora Fátima Azevedo em nome de toda a equipe Marizeti Mendes agradece imensamente aos pais que se fizeram presentes, aos convidados que se uniram aos pelotões da escola, ao Sargento Vereador Damassa que levou os membros da fanfarra da Guarda Mirim e também acompanhou as crianças no desfile e a todos os membros da Policia Militar do Estado de Rondônia em especial aos militares que se fizeram presentes no evento contribuindo com a segurança de todos.

