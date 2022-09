“Pagani é o vereador mais bem votado da história de Vilhena, destaque na câmara começa aparecer entre os primeiros em intenção de voto para deputado estadual”

Depois de percorrer as principais ruas e avenidas da maior cidade do cone sul, onde é vereador, o jovem candidato tirou o fim de semana para visitar os municípios da região cone sul.

Na companhia de alguns apoiadores e com seu carro de som (Fiat 147), Pagani percorreu as ruas de Colorado do Oeste durante a sexta feira (9), onde falou de suas propostas e fez visitas. O candidato ainda participou de entrevista na rádio Clube FM, explicando a necessidade de renovação na Assembleia Legislativa.

Durante o sábado, Pagani fez o mesmo trabalho em Cerejeiras visitando empresas, comércio, e moradores de alguns bairros, além de andar pelas principais avenidas da cidade falando de suas propostas. Também concedeu entrevista a rádio Terra FM.

No final da tarde deste sábado (10), o jovem vereador vilhenense chegou a Pimenteiras do Oeste onde está acontecendo o festival de praia e levará sua mensagem através do carro de som e entrega de materiais impresso. “Não existe outro jeito, diferentes de outros candidatos que possuem grandes estruturas, eu conto com meu pequeno carro de som e apoio de amigos e voluntários, é campanha sem amarrações para ter um mandado livre, como o que tenho de vereador”, disse Pagani.