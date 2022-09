Acidente foi registrado na manhã deste sábado, 17, na BR-364, perímetro urbano de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motociclista seguia pela rodovia com uma Honda CBR/1000, quando o motor da motocicleta teria travado, com isso, perdeu o controle, acabou caindo e batendo no meio-fio.

No choque, o motoqueiro sofreu ferimentos pelo corpo, sendo socorrido ao pronto-socorro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Corpo de Bombeiros.

Veículo avaliado em R$ 87 mil teria passado por revisão há pouco tempo.