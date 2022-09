O candidato ao Governo de Rondônia coronel Marcos Rocha (União Brasil) vem realizando uma série de entrevistas na última semana, onde o questionamento principal é relativo à saúde do Estado.

Um dos tópicos mais abordados é a construção de um hospital em Ariquemes, a qual o governador o coronel Marcos Rocha afirmou que vai sim acontecer, em entrevista realizada nesta sexta-feira (16) à imprensa estadual.

“Em Ariquemes, o que a gente vai fazer e já está acertado, até porque tem que ter um hospital para atender todo o entorno do Vale do Jamari, é um convênio com a prefeitura de Ariquemes, no qual vamos fazer com que o Hospital Municipal se torne um Hospital Regional, onde a prefeitura vai conseguir atender a pequena complexidade e o Governo do Estado de Rondônia vai atender a alta”, disse.

O governador aproveitou para esclarecer que nunca falou que não iria construir o hospital de Ariquemes, o que falou é que não iria construir com o projeto anterior, pois o valor destinado à obra, que era de cerca de R$ 35 milhões, não seria suficiente para criar uma estrutura eficiente.

Por conta da demora de administrações passadas para construir o hospital, o valor da execução da obra disparou, e a Caixa Econômica Federal, agente das políticas públicas da União, não permite a alteração de projeto, apenas atualização dos valores para construção da obra, ou seja, não era possível usar o recurso para outro projeto compatível com as condições do Estado.

Coube ao coronel Marcos Rocha, devolver o repasse do Governo Federal para construção do hospital de Ariquemes, uma vez que o objeto conveniado tornou-se inviável economicamente de ser executado, aumentando subitamente a contrapartida do Estado, de pouco mais de R$ 4,4 milhões um valor superior a R$ 70 milhões.

Mas com planejamento, o coronel Marcos Rocha conseguiu, no decorrer da gestão, arrecadar recursos próprios e agora pode anunciar a destinação de R$100 milhões para transformar o Hospital Municipal em Regional, e assim ele demonstra mais uma vez a preocupação em atender a população da região do Vale do Jamari com serviços de saúde de qualidade e de forma descentralizada.