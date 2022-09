O Palmeiras vai receber pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos, às 18h30 no Allianz Parque, neste domingo (18).

Esse será o terceiro clássico da saudade no ano e o Verdão venceu os últimos seis.

Para o duelo, Abel Ferreira terá consigo praticamente força máxima. Apenas os meio-campistas Jailson e Raphael Veiga estarão fora por contusões no joelho e tornozelo, respectivamente. Atualmente, o Alviverde lidera com 54 pontos e está oito à frente do segundo colocado.

Além disso, o Peixe só tem uma vitória no estádio palmeirense, desde sua inauguração, em 2014. Serão mais de 40 mil pessoas presentes.

A equipe do Santos virá para o confronto com um técnico interino, depois da demissão de Lisca na última segunda-feira (12). Orlando Ribeiro junto ao auxiliar Claudiomiro tentarão evitar o sétimo triunfo consecutivo do Verdão – são nove jogos de invencibilidade.