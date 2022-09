Neste domingo (18), o Flamengo perdeu para o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Flamengo descansa por dez dias, em razão da Data Fifa para os amistosos das seleções nacionais pelo mundo. O Mengão volta a campo no próximo dia 28, para enfrentar o Fortaleza, pela vigésima oitava rodada do Brasileirão.

O FlaxFlu desta tarde marcou o encontro de número 440 entre as equipes. A partida começou equilibrada, com o Flamengo marcando forte no meio campo. Ao decorrer do primeiro tempo, o Mais Querido cresceu no jogo e criou chances, mas pecou na conclusão. Na reta final do primeiro tempo, o Fluminense abriu o placar em cobrança de pênalti.

O segundo tempo teve um script parecido, com o Flamengo em cima. Mas apesar da posse de bola no campo de ataque, o rubro-negro não aproveitou suas chances e viu o adversário aumentar o placar após falta cobrada rápida. O Flamengo foi para o abafa e chegou a diminuir o placar com Gabi, mas o gol do nosso artilheiro deu números finais à partida.

O jogo

A partida começou equilibrada. O Flamengo marcava forte no meio campo e conseguia inibir os avanços do adversário. No ataque, o corredor direito com Gabi era a preferência.

A primeira grande chance do Mengão no jogo veio após cobrança de escanteio pela esquerda. A bola sobrou para Arrascaeta bater cruzado na área; no rebote Thiago Maia arriscou de fora da área e a bola passou raspando a trave. Na sequência, Pedro recebeu na intermediária e logo se livrou do marcador. O atacante entrou na área mas foi travado na hora de finalizar. o Flamengo era melhor no jogo.

A blitz rubro-negra continuou, Arrascaeta recebeu de Pedro em profundidade e saiu de frente para o gol. O uruguaio entrou na área e finalizou de direita, para boa defesa do goleiro tricolor. Everton Ribeiro puxou contra ataque e encontrou Arrascaeta pela esquerda, o uruguaio procurava Pedro na área, mas o passe foi interceptado.

Gabi recebeu pela direita e foi pra dentro. Na área, foi derrubado pela defesa adversária. O juiz nada assinalou. Segue o jogo. Após erro na saída de bola do Fluminense, Arrascaeta recuperou a bola e acionou Gabi, que, de letra, deixou João Gomes em condição de finalizar. O pitbull rubro-negro forçou outra grande defesa de Fábio.

Na reta final da primeira etapa, a arbitragem assinalou penalidade máxima para o Fluminense, após dividida de Cano com o goleiro Santos. Na cobrança, Paulo Henrique Ganso abriu o placar no Maracanã. 0 a 1. O Flamengo buscou o gol de empate até o intervalo, mas o Fluminense levou a vantagem parcial para os vestiários.

O segundo tempo começou agitado. A primeira descida do Mengão foi em contra-ataque puxado por Rodinei pela direita. O cruzamento do lateral foi cortado antes de chegar em Gabi.

Após escanteio pela esquerda, a bola sobrou para Rodinei na intermediária. O lateral cruzou na segunda trave e Léo Pereira apareceu para cabecear com tudo. Outra grande defesa do goleiro adversário. Arrascaeta teve três chances em sequência para o Mais Querido, em duas delas recebeu na quina da área e finalizou no canto, forçando defesas do goleiro Fábio. Em outra, recebeu por cima e cabeceou rente a trave.

Após cobrança de falta rápida, o Fluminense ampliou o placar com Nathan. 0 a 2.

Aos 37’, Everton Ribeiro jogou bola na área, Fábio saiu para desviar mas não achou nada, Everton Cebolinha se jogou e desviou a bola para o meio da confusão e Gabi, sempre bem posicionado, apareceu para completar pro fundo das redes. 1 a 2.

Após o Flamengo diminuir o placar, a confusão se instaurou na partida. Depois de muito tempo de jogo parado, Everton Cebolinha, Marinho, Manoel e Caio Paulista foram expulsos pela arbitragem.

O Flamengo batalhou até o final, mas acabou superado no Maracanã.

Ficha técnica

Flamengo 1 x 2 Fluminense – Campeonato Brasileiro – 27º rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Data e hora: 18/09/2022, às 16h

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA) (SP), Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) (SP), Rodrigo Figueiredo H. Correa (FIFA) (RJ) e Rafael Martins de Sá (FIFA) (RJ)

Cartões amarelos: Gabi (FLA), André (FLU), Fábio (FLU), Samuel Xavier (FLU) e Nathan (FLU)

Cartões vermelhos: Everton Cebolinha (FLA), Marinho (FLA), Caio Paulista (FLU), Manoel (FLU) e David Braz (FLU)

Gols: Ganso (43′ 1ºT), Nathan (30’ 2ºT) e Gabi (37’ 2ºT)

Escalação do Flamengo:

Santos; Rodinei (Matheus França), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes (Vidal), Thiago Maia (Victor Hugo), Everton Ribeiro (Marinho) e De Arrascaeta (Everton Cebolinha) ; Gabi e Pedro.

Técnico: Dorival Júnior

Escalação do Fluminense:

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli (Felipe Melo) e Ganso (Yago Felipe); Jhon Arias (Cris Silva), Matheus Martins (Nathan) e Germán Cano (William).

Técnico: Fernando Diniz