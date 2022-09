As ruas e avenidas da cidade de Jaru foram tomadas por lideranças políticas, sociedade civil, representantes de entidades de classe, simpatizantes e apoiadores que participaram de uma caminhada na manhã deste sábado, (24), em apoio às candidaturas do coronel Marcos Rocha (União Brasil) ao governo de Rondônia e Elias Rezende deputado federal (União Brasil).

A atividade envolveu centenas de pessoas e contou com a presença do prefeito João

Gonçalves e da primeira-dama do Estado de Rondônia Luana Rocha.

A caminhada em Jaru foi mais um marco na política da nossa cidade e demonstra a união do estado com o município. Quero continuar o trabalho por Rondônia, sei que posso fazer muito mais pelos rondonienses sendo o representante legítimo da Câmara dos deputados federais. As pessoas estão cansadas das mesmas figuras, que estão há anos na política e no poder, e pouco fizeram pelo nosso povo”, disse Elias Rezende.

Para o governador e candidato à reeleição, coronel Marcos Rocha, a caminhada em

Jaru demonstra que a campanha segue firme, rumo a vitória. “Estou percorrendo todo o

estado de Rondônia e por onde tenho passado, recebo o carinho de todos. Isso é gratificante e me fortalece ainda mais em querer continuar a trabalhar pelo nosso povo”, afirmou.