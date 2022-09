Daqui uma semana, no outro domingo, os brasileiros e os rondonienses começarão a definir seus destinos para os próximos quatro anos.

O que queremos para nosso país? O que queremos para nosso Estado? Em nível nacional, a resposta é bem mais complexa. Dividido, o país vai às urnas para optar por um governo conservador, voltado às questões das liberdades individuais, da valorização da família e da religiosidade ou por um regime que concentra o poder nas mãos do Estado; que só defende a ampla liberdade no discurso; que traz como herança alguns dos maiores escândalos de roubo do dinheiro público em toda a recente história de todos os continentes.

De um lado, um presidente desbocado, que não teme o confronto, que tem a ojeriza de praticamente todos os políticos que não são do seu grupo e o ódio de toda a grande mídia, que virou braço político da oposição e abandonou a verdade. De outro, um governante que promete vida nova aos pobres, muita comida na mesa, a volta da República Sindicalista, do MST e a censura às redes sociais.

É, para quem pensa um pouco, uma escolha fácil. Mas é bom lembrar que grande parte da população brasileira vive na pobreza e muitas vezes vota com o estômago e não com a razão. Nunca o Brasil esteve tão dividido. Vamos seguir os passos dos nossos vizinhos da América Latina, que estão se voltando ao socialismo ou vamos ver na visão capitalista a saída para nossos problemas? Só as urnas mesmo para dizer para que lado da História a maioria dos brasileiros quer ficar.

E em Rondônia? Aqui há, com chances reais, quatro candidatos. Dois fortemente ligados ao conservadorismo e com apoio do presidente Bolsonaro (Marcos Rocha e Marcos Rogério); outro, cujo partido também apoia o atual Presidente e ele, como político, se coloca bem mais ao centro (Léo Moraes) e um quarto nome, Daniel Pereira, que representa os partidos do lado socialista e esquerdista e, obviamente, quer ver eleito o ex-presidente Lula.

O que pode acontecer? O único norte que se pode ter relaciona-se com as duas pesquisas, feitas depois do início da campanha. Ambas apontam para ou uma vitória de Rocha no primeiro turno ou para um segundo turno contra Rogério. O debate da SICTV desta sexta passada pode ter mudado algo, na cabeça do eleitor? Claro que pode. Mas só se saberá quando as urnas começarem a mostrar seus resultados. Se houver uma grande surpresa nesta eleição, ela só viria de Léo Moraes. Afora isso, ao que parece, o quadro estaria definido. Agora, nós eleitores é quem devemos decidir o que é melhor para nossa amada Rondônia.

DEBATE DA SICTV/RECORD FOI INTENSO E TODOS OS CANDIDATOS CONSEGUIRAM VENDER O SEU PEIXE

Quem venceu o debate, histórico, da SICTV, na sexta passada? A pergunta parece difícil, mas de fácil resposta. Quem era Marcos Rocha, continuo com ele. Quem era Marcos Rogério, manteve o voto. Quem era Léo Moraes e Daniel Pereira, idem. Os poucos que estão ao lado de Pimenta de Rondônia juram que seu preferido foi quem deu show. Na verdade, com um ou outro senão (houve um ou outro ataque exagerado, fora do contexto do bom debate), no geral todos os candidatos se saíram bem, cada um defendendo seu projeto político. Obviamente (e não se poderia esperar algo diferente), todos os cinco contra Marcos Rocha. O atual governador se saiu bem, falando em propostas, apresentando realizações e geralmente com segurança e tranquilidade, mesmo nos momentos em que sofreu ataques um pouco acima do tom. Marcos Rogério tem experiência em palanque e trouxe, do Senado, a forma de enfrentar debates, mesmo os mais acalorados. Léo Moraes mirou nos seus dois alvos principais (Rocha e Rogério), mas teve poucos confrontos diretos com eles. Daniel Pereira foi mais agressivo, principalmente contra o atual governo. Pimenta também se saiu bem, como sempre ocorreu em debates anteriores. Sabe o que fala. Não fosse do PSOL, um partido que não tem voto em Rondônia, poderia ir mais longe.

UM EVENTO BEM SUCEDIDO, COM PÚBLICO, GENTE COMPETENTE E GRANDE AUDIÊNCIA EM TODO O ESTADO

Há que se destacar, no contexto do debate, alguns detalhes importantes. Um deles, a organização impecável, com a participação de grande número de profissionais da SICTV e do Grupo SIC, trabalhando durante pelo menos duas semanas a fio, na preparação do confronto dos políticos e que, por óbvio, marcou um momento de enorme audiência da emissora, em todos os recantos do Estado. Destaca-se, neste contexto, o trabalho dedicado do jovem diretor da empresa, Marlon Diego Leoni. O patriarca Everton Leoni e seu filho mais novo, Thales Leoni, também tiveram, claro, papel destacado. Na tarde/noite do debate, dezenas de funcionários, do jornalismo à técnica, da produção à administração, participaram ativamente, cada um cumprindo sua missão, para que tudo desse certo. E deu. A começar pela escolha, novamente, da jornalista Meiry Santos para conduzir o debate. Ela tem sido um dos nomes mais importantes da TV rondoniense e se consolida entre os mais respeitados profissionais da nossa mídia. Nem um só problema técnico, nem um senão a se registrar pelo público, seleto, que superlotou o auditório do estúdio onde ocorreu o evento. Claro que todo o sucesso não caiu do céu. Foi o resultado de um trabalho duro, dedicado, de gente que gosta do que faz e sabe o que faz. Sucesso, pois!

NESTA SEXTA, A 48 HORAS DO PLEITO, A TV RONDÔNIA REALIZA O ÚLTIMO DEBATE ANTES DAS URNAS

Na noite desta sexta-feira, 30 de setembro, a 48 horas da eleição, a TV Rondônia/Globo realiza o último debate antes do primeiro turno. Será à noite, depois da novela das nove. Há comentários, ainda não confirmados, de que o governador Marcos Rocha pode não participar deste último confronto. Dias atrás, ele chegou a afirmar, numa conversa com amigos, que o debate da SICTV seria o último com sua presença, mas, é claro, a decisão pode mudar até o final da semana que está iniciando. Já confirmaram que estarão na emissora os candidatos Marcos Rogério, Léo Moraes, Daniel Pereira e Pimenta de Rondônia. O Comendador Queiróz, que teve o registro de sua candidatura negado pelo TRE, também estará fora, assim como esteve na Record. Um debate feito tão em cima da eleição pode mudar alguma coisa? A vantagem do debate da SICTV, feita a nove dias do pleito, é que há tempo para que tudo repercuta em todo o Estado. Num debate em cima da eleição, a menos que surja um acontecimento de enorme gravidade, inesperado; uma acusação que não tenha defesa; uma agressão desmedida, que choque o eleitor, dificilmente haverá tempo hábil para mudar o que está decidido. Aguardemos, pois, para saber se a teoria deste Blog está correta ou não.

OS ÚLTIMOS DIAS DE DESESPERO ATRÁS DO ELEITOR: SÓ CERCA DE 5 POR CENTO DOS CANDIDATOS CHEGARÃO LÁ!

Corrida desenfreada. Formiguinhas nas esquinas e de porta em porta. Candidatos a deputado estadual gastando entre 1 milhão e 500 mil até 3 milhões de reais; o dinheiro do Fundo Eleitoral correndo frouxo: é a reta final da campanha, onde todos os mais de 600 concorrentes em Rondônia sonham ou com o Governo ou com o Senado ou com a Câmara Federal e, claro, com as 24 cadeiras da Assembleia Legislativa. A história é sempre a mesma: fale-se com 100 candidatos a qualquer cargo e todos, sem qualquer sombra de dúvida, garantem que estão eleitos. A maioria, cercada por amigos e apoiadores, além dos contratados, só ouve boas notícias em relação à disputa e, é claro, o sentimento de que vai dar certo se amplia, ao ponto da cegueira. Lamentavelmente, é a mesma história que se vê em todas as eleições. Candidatos que tinham certeza que fariam milhares de votos, os tiveram em raridade. Outros que já estavam preparando os primeiros projetos para lançarem, já comprada a roupa da posse, entram numa depressão que só o tempo e a próxima eleição curam. E há os que, sem dúvida, terão o que comemorar, embora pouquíssimos, cerca de 5 por cento dos que estão correndo atrás do eleitor. Quando o sonho acabar, para a imensa maioria, é sempre bom lembrar que a vida continua e que, daqui a dois anos, já tem outra eleição.

LULA É O QUERIDINHO DAS PESQUISAS E DA MÍDIA MAS BOLSONARO TEM AS MULTIDÕES AO SEU LADO

Qual a verdade sobre a corrida presidencial? Houve tantas pesquisas falsas, tanta mentira, tantos factoides, tantas Fakes divulgadas que, nestas alturas do campeonato, a quem se poderia dar alguma crédito? Nove entre dez pesquisas, até dias atrás, tentando induzir o eleitorado, afirmavam que Lula estava eleito no primeiro turno. Hoje, mais ou menos na mesma proporção, se lê e ouve que o quadro mudou e que, sim, haverá segundo turno. E já há, embora em imensa minoria, as que apontam Bolsonaro à frente. Agora a “informação” mudou. O que praticamente todas as pesquisas concordam é que Lula vence fácil no turno decisivo, aquele que muitas delas juravam, até há bem pouco, que não aconteceria. Bolsonaro continua arrastando multidões por onde vai, seja em cidades brasileiras ou no exterior, onde vivem brasileiros. Lula faz comícios geralmente com pouca gente, embora tenha havido exceções. Na mídia nacional, também ressalvando-se exceções, Lula é o queridinho, Bolsonaro o criminoso. Não há condenações na vida de Lula, para a mídia brasileira, mas há todas contra Bolsonaro, embora, ao menos até agora, nenhuma seja provada. Bolsonaro não pode usar imagens faz multidões que reuniu no 7 de setembro, por decisão de um ministro do TSE, indicado por Lula e beijado no rosto por ele, publicamente. Mas Lula pode chamar Bolsonaro de genocida, de criminoso, de bandido, porque daí está certo. Se o atual Presidente for eleito, poderá dizer que o foi contra todo o sistema. Ao seu lado, contudo, estão as multidões. E são elas que decidem eleições.

PERDEMOS 320 MILHÕES DE ICMS EM RONDÔNIA E NO AMAZONAS, SÓ COM OURO DESVIADO POR DUAS EMPRESAS

A prisão de um megaempresário do ouro, em São Paulo, é considerada uma grande vitória contra a garimpagem ilegal, que destrói grandes áreas na Amazônia, muitas delas no Amazonas, mas outras tantas em Rondônia. Condenado pela Justiça Federal de Rondônia, o empresário Dirceu Frederico Sobrinho é um dos líderes de um grande esquema que, através de um banco e uma trading, comercializou, em todos anos, nada menos do que 2 bilhões e 100 milhões em ouro, grande parte dele da Amazônia e de áreas ilegais de garimpo. E é aí que está a questão, já que para as autoridades brasileiras, estas prisões de grandes compradores de ouro resolve o problema. Ora, é uma ingenuidade acreditar nisso. Para se ter uma pálida ideia do que todo este ouro (e estamos falando apenas de duas empresas) representaria para os cofres públicos, basta informar que só em ICMS, divididos entre Rondônia e o Amazonas, daria um total aproximado de 487 milhões de reais em tributos recolhidos. Ora, com um controle duríssimo da União nas áreas de garimpo, proibindo o uso de produtos tóxicos e com os cuidados ambientais necessários, se poderia explorar toda a riqueza mineral, que é nossa, mas sai aos bilhões de reais em contrabando. O problema é que muitas das nossas autoridades, em todos os Poderes, preferem prestar contas a ONGs internacionais do que pensar no que seria melhor para nosso Brasil. Lamentável!

POLÍCIA AGE E TIRA DEZENAS DE CRIMINOSOS DO ORGULHO E OUTRAS ÁREAS DA CAPITAL

Há que se elogiar uma grande ação da Polícia Militar, em parceria com a Polícia Rodoviária e Polícia Penal, entre outros órgãos de segurança, que realizaram, nesta sexta passada, uma grandiosa operação de “limpeza” da bandidagem, principalmente na zona leste da Capital. Uma das maiores operações foi realizada na central do crime de Porto Velho, o conjunto habitacional Orgulho do Madeira, onde facções e criminosos comuns mantém a imensa maioria de moradores, gente humilde e trabalhadora, como reféns. Ali se formou um centro de encontro de criminosos, onde se escondem assassinos, ladrões, foragidos do sistema penitenciário e dezenas de presos provisórios, muitos deles usando tornozeleira eletrônica, mas sem cumprir as exigências da lei. Muitos andam armados, exibindo-se e até emitindo “mandamentos” que os moradores devem cumprir, sob pena até de morte. Houve várias prisões, tanto no Orgulho como em outras áreas da Capital, aliviando um pouco o desespero das famílias, que vivem sob o tacão da bandidagem. O que se espera é que esses canalhas não sejam soltos logo, pela benevolência com o crime que têm as leis brasileiras. Mas daí, já é pedir demais…

PERGUNTINHA

Onde você estaria a partir desta semana, caso tenha sido o ganhador dos 170 milhões de reais que a Mega Sena sorteou neste sábado à noite?