A Zona Leste, região mais populosa de Porto Velho, vai receber as propostas da candidata ao Senado, Jaqueline Cassol (Progressistas), numa grande reunião programada para a noite desta segunda-feira (26), no bairro Flamboyant, com a presença do ex-governador Ivo Cassol, candidatos, lideranças, apoiadores e a população.

“Quero convidar toda nossa capital para estar presente a esse grande encontro. Na última semana, estamos aumentando o nosso ritmo de campanha, recebendo novos e importantes apoios. Essa reunião de hoje vai marcar a nossa caminhada final para vencermos as eleições”, disse Jaqueline.

A reunião está programada para às 20h e vai ocorrer na rua Tallinn, entre as ruas Itatiaia e Constelação, nas proximidades da faculdade Uniron, na Zona Leste.

“Tenho as melhores propostas para o Senado. Nosso plano parlamentar contempla toda a população, áreas mais críticas e onde o poder público precisa atuar com mais vigor. Quero ser a senadora para fazer ainda mais por nosso estado, inclusive a Capital”.