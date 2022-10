Certamente você já separou seu título eleitoral no sábado à noite. Acordou cedo, neste domingo. É claro que você quer cumprir seu papel, valorizar sua cidadania, participar dos destinos do seu país.

Portanto, arma-se com sua mais poderosa arma: o título que você vai apresentar na sua seção eleitoral e vote. Mas não vote apenas pensando em si mesmo e na sua família. Vote por seus vizinhos, por seus amigos, por sua cidade, por seu Estado, por seu país.

Você leva, até a urna eletrônica, o maior poder que um brasileiro pode ter, na nossa democracia: o poder de ajudar a decidir os destinos da sua terra, da sua Pátria, da sua gente. Se usar esta arma inigualável para votar num deputado que lhe abanou na rua ou que é amigo do amigo; que é vizinho; que é tio do cunhado de alguém da sua família, mesmo que você tenha ouvido falar que ele não é honesto, que tem uma história de vida suspeita, já sabe: estará jogando seu superpoder no lixo.

Se votar num candidato ao Senado, imaginando apenas que ele poderá lhe retribuir pessoalmente algum dia, já sabe: lá se foi seu voto para o latão do lixo. Se for escolher, como seu Governador, o mais simpático, o mais bonitinho, o que grita mais ou a quem você não conhece a história e os serviços prestados, certamente estará dando seu aval pessoal para que seu Estado não tenha o futuro que merece.

Se, no último dos votos que você dará, na urna eletrônica, você escolher seu Presidente apenas porque seus vizinhos o adoram, não importa o que de ruim ele tenha feito em sua vida pregressa; não importa que tragédias e malfeitos ele trouxe à Nação, aí sim, você estará ajudando, com seu sagrado voto, a trazer para nosso Brasil, um futuro incerto e cinzento.

Seu voto é decisivo, importante, sagrado. Não o use mal. Não o use apenas por interesse pessoal. Pense também nos seus filhos e nos filhos dos outros. Saiba que você, ao votar, está participando diretamente nos rumos que tomarão sua cidade, sua Rondônia, seu país. Pense no tipo de educação que você quer para seus filhos e netos.

Pense o quanto você e sua família correm riscos todos os dias, andando pelas ruas, em serem assaltos, feridos, mortos. E pense que os bandidos que os atacam, ao invés de apodrecerem na cadeia, continuarão sendo tratados como pobres coitados, apenas vítimas da sociedade. Não faça parte da massa de manobra, nem para um lado, nem para outro. Pense. Reflita. E então chegue a uma conclusão, com a certeza de que seu sagrado voto pode ajudar a manter ou trazer gente podre para a política ou fazer com que ela comece a sofrer uma limpeza.

Não caia no conto do vigário. Não são eles, os candidatos, os mais importantes, neste momento. Quando você está sozinho, só você e a urna, seu superpoder é exercido em sua plenitude. Cuide de você, de sua família, da sua terra, da sua Nação. Use muito bem a arma do bem. Seu voto é precioso e pode ajudar a melhorar nosso Brasil. Vote decente. Vote bem!

IPEC DIZ QUE ROCHA ESTÁ BEM À FRENTE E QUE VENCERIA TAMBÉM NUM SEGUNDO TURNO

Neste momento, a credibilidade da maioria dos institutos de pesquisa está em baixa. Aqui mesmo em Rondônia, em três delas realizadas nas últimas semanas, vários dados não tiveram concordância, mesmo duas, diferentes, terem sido feitas no mesmo dia. Mesmo assim, quem aparece na frente comemora, quem está atrás diz que não acredita em pesquisas e o que vale é o resultado das urnas. Na quinta-feira, nova pesquisa do Ipec, o novo nome do velho Ibope, divulgou levantamento que confirma o governador Marcos Rocha (43 por cento dos votos válidos) muito à frente dos seus adversários e, caso houvesse um segundo turno, venceria Marcos Rogério por 50 a 35 pontos. O grupo governista comemorou, até porque, nas três pesquisas, Rocha sempre apareceu à frente e crescendo. Seu principal adversário, Marcos Rogério, nos números desta semana, permaneceu no mesmo patamar dos 27 por cento, mas Léo Moraes surpreendeu, subindo seis pontos. Léo teria crescido de 12 para 19. Daniel Pereira reagiu um pouco, chegando aos 6 pontos percentuais, enquanto Pimenta de Rondônia ficou com 4. A pesquisa do Ipec foi registrada no TR E com o número RO-05340/2022 e no TSE, com o número BR-00532/2022. Foram ouvidos 800 eleitores em 26 cidades do Estado. No final deste domingo, saberemos se o Ipec acertou perto ou errou longe. Esperemos, pois!

EM DUAS SEMANAS, IPEC DIZ QUE MARIANA DISPAROU E QUE EXPEDITO E JAQUELINE ESTAGNARAM

A maior surpresa, contudo, foi na corrida pelo Senado. Se os números do Ipec estiverem certos, Mariana Carvalho disparou em pouco mais de duas semanas. Saltou para 43 por cento das intenções de voto, contra 17 de Expedito Júnior e 14 de Jaqueline Cassol. Acir Gurgacz, com 10 pontos, passou Jaime Bagattoli, que ficou com 8 por cento. O Pastor Josenélio, sem dinheiro algum e sem horário eleitoral, tem 4 pontos, assim como a representante do Agir, a advogada Rosângela Lázaro. Na última pesquisa, Mariana aparecia com 21 pontos, a mesma pontuação de Jaqueline Cassol e Expedito tinha 20. Previa-se, por isso, a mais disputada eleição para o Senado da história de Rondônia. Contudo, a pesquisa Ipec joga água fria na corrida, colocando Mariana muito à frente dos demais concorrentes. Nem Expedito e nem Jaqueline concordam com estes números. Ambos mantém a afirmação de que a disputa será muito acirrada. No comitê de Mariana, contudo, há comemoração, pelos números positivos divulgados pelo Ipec. Só as urnas vão dizer se tudo está OK na pesquisa ou se ela está longe da realidade.

ASSEMBLEIA E CÂMARA FEDERAL: VOTO A VOTO NA BUSCA DAS 24 CADEIRAS ESTADUAIS E NAS OITO FEDERAIS

Alguém aí gosta de apostar? Pois que façam suas apostas. Para as oito cadeiras ao Congresso Nacional, 164 rondonienses se lançaram na disputa, sonhando com um cargo em que, dependendo do partido, ninguém se elege com menos de 40 mil votos. Desse total, a imensa maioria é de gente desconhecida fora da sua região. Destaca-se também, a participação feminina, com 45 candidatas querem mudar para Brasília, o que representa 27,5 por cento. Há alguns poucas delas que têm possibilidades reais, mas a imensa maioria estão participando para apoiar seus partidos, valorizar o Fundo Eleitoral e se lançarem numa carreira política em que a disputa à Câmara se tornaria apenas o primeiro passo. Os nomes mais conhecidos, incluindo os cinco atuais parlamentares que disputam a reeleição, obviamente, têm chances maiores. Já são conhecidos em todo o Estado e isso é uma vantagem importante. Mas há também ex-deputados querendo voltar ao parlamento nacional, alguns deles com chances reais. Já para as 24 cadeiras à Assembleia, é impossível de fazer alguma previsão. São quase 430 candidatos ou seja, quase 18 candidatos por vaga. Não se tem ideia de qual será o índice de renovação do parlamento rondoniense.

DECISÃO QUE DEMOROU TRÊS ANOS E NOVE MESES, TIROU 1.378 DIAS DO MANDATO DE WILLIAMES PIMENTEL

Uma enorme demora em decisão da Justiça Eleitoral, acabou por conceder um mini mandato ao ex-secretário de saúde de Porto Velho e do Estado, Willames Pimentel, que obteve 9.885 votos na eleição passada. Ele perdeu a vaga por questão de alguns poucos votos e de legenda. O TSE cassou, depois de três anos e nove meses, o mandato do deputado Jair Montes, porque a coligação dele foi condenada por ter usado irregularmente as verbas para mulheres na campanha de 2018. Montes perde o mandato, mas pode ser candidato à reeleição. Pimentel foi diplomado pelo TRE rondoniense nesta sexta, mas sua posse na Assembleia ainda depende de uma decisão da Mesa Diretora, que deve ser convocada pelo presidente Alex Redano ainda no decorrer desta semana. Se assumir efetivamente até o dia 10, Pimentel terá um mandato de exatos 82 dias, ou seja, menos de três meses. A Justiça Eleitoral, com sua decisão tardia, não permitiu que o mandato de PImental tivesse mais 1.378 dias de mandato.

NOS CINCO FUSOS, TODOS OS ESTADOS VÃO SE ADEQUAR AO HORÁRIO DE BRASÍLIA

O que se espera, neste domingo, é grande movimentação nas seções eleitorais desde cedo, porque pela primeira vez, o horário de votação se adequará ao nacional. Vamos começar a votar às sete da manhã, quando pelo horário de Brasília será uma hora a mais e encerra aqui às 16 horas, 60 minutos a menos do que a maioria das demais regiões do país. No Acre, por exemplo, as urnas abrirão às seis horas da manhã e fecharão às 15 horas, já que lá a diferença é de duas horas. Para quem não sabe, o Brasil imenso tem nada menos do que cinco fusos horários diferentes. Todos vão se adequar ao horário nacional, de forma que, quando a votação encerrar, o será em todo o território nacional. Em Porto Velho, as seções eleitorais fecham pontualmente às 16 horas. Os portões dos colégios onde elas estão instaladas serão fechados. Ainda conseguirá votar o rondoniense que já tiver entrado no local, antes do portão fechar e que receberá uma senha para poder ir às urnas. Os atrasados não entram mais nem no local de votação e nem na seção eleitoral.

GOVERNO ANUNCIA HOMENS E MÁQUINAS PARA INICIAR AS OBRAS DO HEURO

Na última sexta, o governador Marcos Rocha gravou um vídeo e o distribuiu nas redes sociais, anunciando, finalmente, o início das obras do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho. No vídeo, Rocha lembra que há alguns meses lançou a pedra fundamental da obra e, depois de cumpridos os trâmites necessários, a empresa responsável já estaria começando os trabalhos iniciais. No vídeo, aparecem algumas máquinas e equipamentos no local e um engenheiro acompanhando tudo. O Heuro é uma das obras mais esperadas pelo porto velhenses e rondonienses há décadas. Nunca saiu do discurso. No governo Confúcio Moura, os primeiros blocos de concreto de uma construção surgiram, perto do Hospital de Base. Pouco tempo depois, tudo foi paralisado. Rocha diz que o Hospital será construído em cerca de dois anos e meio, pelo sistema Built To Serve, onde o Estado não investirá nada na obra, mas vai ter direito sobre ela, pagando aluguel, por 30 anos. Depois deste prazo, o Heuro passa a ser totalmente pertencente ao Estado.

O SUCESSO DO PADRE, OS ÓRFÃOS DE SIMONE E A CULPA DA FALTA DE CHUVA DE BOLSONARO

Não há como não lembrar, mesmo três dias depois, do último debate entre os candidatos à Presidência, na Rede Globo. O país inteiro conheceu, enfim, o Padre Kelmon, candidato do PTB, direitista como Bolsonaro, que roubou a cena, investindo pesado contra o ex-presidente Lula e causando até um princípio de quebra-quebra no estúdio da emissora. Kelmon virou mais um santo para os bolsonaristas, mas o enviado do demônio para os petistas e demais esquerditas. Nas redes sociais, foi saudado como herói em Memes sem fim, pela turma da direita e execrado, tornando o capeta em pessoa, pelos lulistas. Também se destacaram as candidatas Soraya Thronicke, ao afirmar que a pandemia deixou 130 milhões de crianças órfãos no Brasil e da candidata Simone Tebet, que disse que a culpa da falta de chuva no país era do atual Presidente e que, enquanto eles conversavam, três mil árvores eram derrubadas a cada hora. E isso fosse verdade, em cinco anos a floresta amazônica desapareceria.

PERGUNTINHA

Quando estiverem só você e a urna, seu voto será apenas por seus interesses ou você também pensará no seu país, na hora da decisão?