Com 12.090 votos conquistados nas urnas na eleição deste domingo, 3, Rosangela Donadon garantiu mais quatro anos de mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE).

Ao conquistar seu 3º mandato de deputada estadual, Rosangela agradeceu o apoio da população e, em visita à redação do Extra de Rondônia, garantiu que o trabalho de lutar por benefícios para os municípios do Cone Sul e outras regiões do estado, vai continuar, agora, de forma mais sólida e fortalecida.

Para ela, a votação nas urnas, que garantiu sua reeleição, representa a resposta da população de que seu trabalho deve continuar.

Ela pretende continuar focando suas prioridades na Saúde pública, área da qual tem experiência por ser dentista de profissão e por gerenciar a Associação Beneficente Marcos Donadon, que conta com três unidades em Rondônia.

Entretanto, também vai dar atenção a outras áreas, como Educação, Agricultura e Esporte. “Se o corpo está bem, a Saúde vai bem”, resume.

“Agradeço à população pelo apoio e a toda minha equipe que me acompanhou nessa campanha eleitoral. Podem contar com toda minha dedicação e esforço para conquistar benefícios para o Cone Sul e outras regiões do Estado”, destacou.

