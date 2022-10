O PRESENTE FOI UM FIAT PULSE

Em clima de muito amor e companheirismo, Milton Gomes Armondes presenteou sua esposa Carolina Lenzi Armondes com um lindo Fiat PULSE. Registrei a consultora de vendas Sueli Ribeiro fazendo a entrega do belo presente na concessionária FIAT PSV em Cacoal, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, comandado pela empresária Poliana Miranda em Cacoal e Rolim de Moura.

SICOOB FRONTEIRAS

Registrei na renomada SICOOB FRONTEIRAS da rua São Luiz em Cacoal/RO, o presidente Carlos Biazi recepcionando a cooperada Sandra Marques, diretora da escola IES.

DIA DAS CRIANÇAS COM FESTA

Em Cacoal/RO, no último dia 11, registrei no estacionamento da SICOOB FRONTEIRAS na rua São Luiz, o presidente Carlos Biazi, de óculos, ao lado da cooperada Sandra Marques e parte da atenciosa equipe da renomada cooperativa de crédito, que preparou brinquedos, guloseimas e muita diversão para as crianças.

EDVALDO RODRIGUES FAZ ANIVERSÁRIO

No próximo DOMINGO, dia 13, comemora aniversário EDVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA gerente geral da renomada SICOOB FRONTEIRAS na rua São Luiz em Cacoal/RO. Na foto Edvaldo ao lado da esposa Claúdia Luchtenberg Muniz, do enteado Agnaldo e da filha Harumi.

ANIVERSÁRIO DE CRISTINA BENÁ

AMANHÃ, dia 14, MARIA CRISTINA BERNARDES COSTA comemora mais um aniversário. Mas neste ano muito mais especial com seu primeiro netinho, o lindo e meigo ENRICO. Esposa de Vornei Bernardes Costa um dos fundadores da SICOOB FRONTEIRAS em Cacoal/RO, na foto Cristina com os filhos Gustavo Henrique Bernardes Costa e a médica Caroline Bená da elegante clínica Dra. Caroline Bená Ginecologia e Medicina Integrativa em Itapema/SC, com o filho Enrico.

NASCEU LÍVIA RODRIGUES CARDOSO

Em clima de pura realização e felicidade estão Carina Rodrigues dos Santos e Caio Cesar Matos Cardoso gerente PJ da renomada SICOOB FRONTEIRAS em Cacoal/RO, com o nascimento da linda e meiga LÍVIA RODRIGUES CARDOSO no dia 25 de julho último, de parto natural.

LABORANÁLISES NO CONGRESSO

Participaram no período de 04 a 07 de outubro último, em Florianópolis/SC, do 54º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica Medicina Laboratorial as bioquímicas Kelly Cristina e Kelli Moreira do renomado e prestigiado LABORANÁLISES em Cacoal/RO.

LABORANÁLISES COM TANDE

Durante o 54º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica Medicina Laboratorial em Florianópolis/SC, as bioquímicas Kelly Cristina e Kelli Moreira do LABORANÁLISES em Cacoal/RO, participaram de palestra motivacional com TANDE ex-jogador de voleibol brasileiro, que se destacou na Seleção Brasileira e no exterior, que integrou a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Barcelona, 1992, Atlanta 1996 e Sydney 2000.

IZETE COMEMOROU COM FESTA

No Rancho WR em Cacoal/RO, no último dia 08, minha prima IZETE REIS comemorou seu aniversário de 5.6 aninhos com familiares e amigos íntimos, numa festa sertaneja para lá de animada, com direito a música ao vivo.

IZETE REIS FESTEJA 5.6

Em sua festa de aniversário de 5.6, minha prima IZETE REIS fez questão de ter a família ao seu lado no Rancho WR, em Cacoal/RO. Na foto com seus pais Sebastião e Maria Ieda Lovo dos Reis, a filha Maiza com o esposo Charles Gonçalves, as irmãs Vera e Perla, e sobrinhos.

ANIVERSÁRIO DE IZETE REIS

No último dia 08, no Rancho WR em Cacoal/RO, fizemos questão de prestigiar a festa do aniversário de 5.6, da prima IZETE REIS. Na foto estou com meu irmão empresário José Ricardo Linhares, sua esposa nutricionista Kelly Dantas Linhares e o filho Pedro Dantas Linhares.

ANA CLÁUDIA FAZ ANIVERSÁRIO

No próximo DOMINGO, dia 16, comemora aniversário a empresária ANA CLÁUDIA DA ROCHA TAKAHASHI BIANCHINI ao lado do esposo empresário Juscelino Bianchini da Madeireira Catarinense, dos filhos, nora e netinho. Ana é proprietária das franquias KUMON e DAMÁSIO Educacional em Cacoal/RO.