VIAGEM E TURISMO

COM CONSULTORIA PERSONALIZADA

A querida amiga POLIANA MIRANDA viajou recente para a Europa, com extenso roteiro pela bela Paris na França, com a sobrinha CLARICE MIRANDA BELTRAME para festejar os 15 ANOS da linda afilhada. A bonita e elegante empresária Poliana das concessionárias CITRÖEN, PEUGEOT e FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, prioriza suas viagens com a MILHAS Viagens e Turismo da empresária Alessandra Stecca, sócia também da CVC do Cacoal Shopping. Alê presta consultoria personalizada, dando atenção aos detalhes para realizar os desejos de seus clientes, como hotéis e passeios escolhidos de acordo com o perfil de cada um, reservas de restaurantes, agendamento de atrações, guias e fotógrafos locais, enfim, todos os serviços necessários para garantir uma viagem que supere todas as expectativas de quem a contrata.

POLIANA EM PARIS – FRANÇA

A elegante empresária POLIANA MIRANDA das concessionárias CITRÖEN, PEUGEOT e FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, fez questão de incluir em sua recente viagem por Paris, França, passeio pelo famoso Museu do Louvre maior museu de arte do mundo e um monumento histórico da bela cidade. Um marco central de Paris, que está localizado na margem direita do rio Sena.

PARCERIA E AMIZADE

Em Cacoal/RO, amigos de longa data, em encontro casual, meu irmão José Ricardo Linhares e a sócia proprietária da MILHAS Viagem e Turismo e CVC do Cacoal Shopping. O empresário JR, como José Ricardo é popularmente conhecido, sempre contrata os serviços de Alê para organizar suas viagens nacionais ou internacionais, pois não abre mão da consultoria personalizada das empresas da amiga.

MULHERES AO MAR

2ª EDIÇÃO – PRÉ VENDA

A sócia proprietária Alessandra Stecca da MILHAS Viagens e Turismo em Cacoal/RO, já faz a PRÉ VENDA para a segunda edição do “MULHERES AO MAR”, numa incrível viagem para mulheres que serão acompanhadas pela experiente empresária, com apoio e segurança para todo o grupo. O roteiro é pelo Caribe, com sete noites em destinos turísticos com inúmeras opções de passeios, além da rota belíssima, o Navio MSC SEASIDE reescreve o livro de regras do design de navios de cruzeiro, combinando áreas internas e externas para conectar o turista ao mar como nunca antes. Ao redor de todo o navio na altura do sétimo andar existe uma promenade única, com lugares para comer, beber, fazer compras, nadar e tomar sol. E ainda, desfrutarem de vistas incríveis das duas passarelas com piso de vidro e elevadores panorâmicos. Uma viagem que com certeza ficará eternizada na memória de cada mulher participante.

INAUGURADA a ZOFIE JÓIAS

Foi inaugurada a moderna e elegante ZOFIE JÓIAS na avenida Porto Velho em Cacoal/RO, no último dia 27, com prestigiado coquetel oferecido pela empresária Jheneffer Cardoso e seu esposo Jader Lucas.

EQUIPE ZOFIE JÓIAS

Na inauguração da moderna e elegante ZOFIE JÓIAS em Cacoal/RO, a empresária Jheneffer Cardoso com parte de sua atenciosa equipe. Na foto Jheneffer entre Vanessa Marina, Lilian Naice, Kelly Bortoleto e Hingrid Cristina.

ZOFIE JÓIAS em CACOAL

Muito prestigiada a inauguração da moderna e elegante ZOFIE JÓIAS na avenida Porto Velho, 2727, em Cacoal/RO.

CLÁSSICOS DO MUNDO

Show Musical Beneficente NACC

Agradeço o convite do NACC Núcleo de Apoio à Criança com Câncer e confirmo presença para coletiva de IMPRENSA, no próximo dia quatro, na Casa de Dança RODOLFO GONÇALVES em Cacoal/RO, para lançamento do evento CLÁSSICOS DO MUNDO Show Musical Beneficente, que acontecerá em duas apresentações nos meses de NOVEMBRO, dia 18 em Porto Velho e dias 26 e 27 em Cacoal.