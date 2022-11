Em evento realizado ontem, dia 08, Vilma Alves, coordenadora do escritório político do senador Confúcio Moura em Rondônia, no ato representando o parlamentar, fez a entrega dos equipamentos que compõem o Projeto de Informatização Escolar, executado em parceria com o Instituto Federal de Rondônia – IFRO. São mais de R$ 22 milhões investidos.

O projeto de Informatização Escolar é uma ação do senador Confúcio Moura que insere tecnologia nos processos administrativos e pedagógicos das escolas municipais do estado de Rondônia. Serão 22 municípios a serem atendidos pelo Projeto.

“A tecnologia já faz parte da vida das crianças e dos jovens há algum tempo. As escolas não acompanharam essa evolução. A tecnologia não pode ficar de fora das escolas, pois as escolas fazem parte da vida das crianças e dos jovens. Esta é a verdade absoluta. Escolas sem tecnologia não atraem nem alunos nem os profissionais da educação”, acredita Confúcio Moura.

Vilma Alves enfatizou o papel da educação como o instrumento mais eficaz de transformação social das pessoas. “É a educação a política que produz mudanças na vida das pessoas. Por isso, o senador Confúcio Moura elegeu a educação como prioridade do seu mandato. Foi daí que nasceu o Projeto de Informatização Escolar, que se baseia na convicção de que a tecnologia tem que fazer parte da rotina escolar, nas questões administrativas e pedagógicas. Educação sem tecnologia não é mais possível, não tem sentido”, afirmou a coordenadora.

O professor Sergio Coelho, diretor da Escola Bom Futuro, agradeceu ao senador pela iniciativa e disse que “os equipamentos disponibilizados pelo Projeto ajudarão alunos, professores e gestores das escolas, conectando todos e permitindo modernizar processos. ”

Da mesma forma fez a professora Edna, diretora da Escola maria de Jesus Grilo e a professora Marcia Conceição de Moura, diretora da Escola Onofre Dias Lopes, do Distrito Estrela Azul.

De Brasília, o senador Confúcio Moura enfatizou: “O Projeto de Informatização Escolar é parte do meu esforço para melhorar a vida dos rondonienses. A educação liberta, transforma. É a minha prioridade. Outras ações estão em curso nos municípios do estado. Para a Região do Vale do Jamari, já destinei R$ 54 milhões, sendo R$ 5,35 milhões para Machadinho do Oeste. E continuarei a destinar mais recursos, pois o mandato continua. E serão tempos de muito trabalho para a população do estado”, concluiu o senador.