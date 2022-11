O prefeito interino Ronildo Macedo (Podemos) e os secretários Kim Mansur Yano (Saúde) e Igor Oliveira (Chefe de Gabinete) estiveram nesta terça-feira, 22, na Delegacia de Polícia Civil, para denunciar o sumiço de projeto de lei na Câmara de Vilhena.

O Boletim de Ocorrência (BO) foi formalizado por Igor, que informou aos agentes policiais que foi até a Procuradoria Legislativa da Câmara para saber o andamento do projeto de lei nº 6536/2022 que trata da Tabela de Preços Locais (TPL), da Secretaria Municipal de Saúde. Contudo, o atual responsável da pasta na Casa de Leis, José Correa, não soube informar o paradeiro do referido processo. Os denunciantes pedem providências pertinentes ao caso.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, Kim Mansur explicou que o projeto de lei é de muita importância porque o TPL baliza a remuneração de bens e serviços necessários ao atendimento em caráter suplementar à Saúde local, tendo por referência a Tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) e a Tabela da Associação Médica Brasileira (AMB).

“A projeto é importante para a Saúde de Vilhena porque existem vários procedimentos que não são realizados no município, devido às mudanças de valores no mercado. A tabela SUS tem valores de preços defasados. Com esse projeto de lei sendo aprovado, vai nos permitir realizar procedimentos e atender melhor os munícipes. Hoje temos pacientes esperando até 40 dias para fazer a transferência a outro município. Com esse projeto, vai reduzir o tempo, já que vai fazer a cirurgia em nosso hospital. Precisamos aprovar essa lei que vai permitir pagar um valor acima da tabela SUS”, explica o titular da Semusa.