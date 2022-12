A deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil) acompanhou neste sábado(10), a instalação de um tubo armco na Linha 0 Eixo, quilômetro 20, na área rural de Colorado do Oeste.

O tubo armco foi destinado pela parlamentar Rosangela Donadon para melhorar a trafegabilidade da via a pedido do vereador Bula Spanhol, e do prefeito José Ribamar.

De acordo com Rosangela Donadon, a instalação do tubo armco vai contribuir para recuperação da estrada rural beneficiando assim a população que necessita trafegar pela via.

O serviço de instalação do tubo armco foi executado pela prefeitura de Colorado do Oeste. através da Secretaria Municipal de Obras (Semosp).

Rosangela Donadon destacou que tem trabalhado para melhorar a qualidade de vida da população rural, ouvindo as demandas e destinando emendas para obras que beneficiam as famílias rurais.

“Foi um prazer acompanhar a instalação do tubo armco que destinei a pedido do vereador Bula Spanhol e do prefeito professor José Ribamar. A instalação do tubo armco vai beneficiar várias famílias da área rural que utilizam essa estrada para se locomover e escoar a produção. É uma alegria saber que estou contribuindo com o desenvolvimento de Colorado do Oeste melhorando assim a qualidade de vida da população”, ressaltou a deputada.