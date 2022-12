O Departamento de Competições da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) divulgou na última quinta-feira, 15, o regulamento e tabela do Campeonato Rondoniense 2023.

O Campeonato Rondoniense será disputado em três fases. O primeiro turno será disputado somente em jogos de ida e o clube que somar o maior número de pontos será o campeão do turno. Os quatro melhores colocados da fase inicial avançam às semifinais para jogos de ida e volta já no segundo turno.

Os vencedores farão a final do turno em jogos de ida e volta, onde será conhecido o campeão do segundo turno. Os ganhadores do primeiro e segundo turnos farão à decisão do Estadual em duas partidas. Caso um mesmo clube conquiste o título dos dois turnos, este garantirá o título antecipado da competição.

O último clube colocado na classificação geral ao final da competição estará rebaixado (descenderá) para o Campeonato Rondoniense Série B subsequente.

A abertura do Campeonato Rondoniense 2023 está marcada para o dia 25 de fevereiro com três partidas, o Rondoniense recebe o União Cacoalense, já o Real Ariquemes enfrenta o Guaporé e o Vilhenense recebe o Porto Velho no Portal da Amazônia. Já no dia 26 de fevereiro, mais um jogo movimenta a rodada. O Ji-Paraná enfrenta o Genus.

ANEXOS:

– Regulamento Especifico da Competição – REC | Visualizar

– Tabela Detalhada | Visualizar