Com objetivo de retratar e valorizar a cultura dos remanescentes quilombolas de Santa Cruz, localizada no município de Pimenteiras do Oeste (RO), a produtora cultural e remanescente quilombola Izabel Mendes de Souza, produziu um vídeo documentário que foi premiado pela Fundação Cultural Palmares, por meio do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-brasileiro (DPA), no Edital: Contando a Nossa História.

O vídeo documentário “História, Memória e Cultura da Comunidade de Remanescentes Quilombolas de Santa Cruz”, tem oito minutos de duração, e contou com a direção da jornalista e produtora cultural Andréia Machado, captação de áudio do sociólogo e produtor cultural Marcio Guilhermon e edição do fotógrafo e produtor cultural Washington Kuipers.

O edital “Contando a Nossa História” premiou mais de 30 (trinta) vídeos produzidos em vários estados do Brasil com o tema “Qual o meu olhar sobre a história da minha Comunidade? ”.

“Fiquei muito feliz em produzir o vídeo documentário e contar como foi a formação da comunidade dos remanescentes quilombolas de Santa Cruz. Falar sobre a formação da nossa comunidade é sempre emocionante. Agradeço a toda equipe que trabalhou no vídeo. Esse prêmio é o reconhecimento do trabalho que foi feito. Que venham novos projetos para valorizar a cultura afro-brasileira em Rondônia”, disse Izabel Mendes que é moradora da comunidade dos remanescentes quilombolas de Santa Cruz.

A produtora cultural Andréia Machado ressaltou que está feliz com a premiação no concurso que teve como objetivo valorizar, mapear e divulgar as diferentes histórias, com o objetivo de fortalecer e preservar o patrimônio material e imaterial das comunidades de remanescentes quilombolas do Brasil, além de demonstrar como se dá a relação entre ancestralidade e a modernidade na cultura local.

“É uma alegria saber que o trabalho que produzimos aqui no interior de Rondônia ganhou um prêmio nacional. Isso nos dá força para seguir trabalhando em prol da valorização da cultura local”, salientou Andréia Machado.

Izabel Mendes informou que o vídeo deve ser divulgado em breve no site e nas redes sociais da Fundação Cultural Palmares.

Sobre a comunidade:

A Comunidade Santa Cruz de Remanescentes Quilombolas conta com a certificação da Fundação Cultural Palmares (FCP) como remanescente de quilombos, desde 2015. O município de Pimenteiras do Oeste foi fundado por remanescentes quilombolas do Quilombo do Piolho ou do Quariterê.