Vídeos produzidos pelo rondoniense Matheus Vanjura, que estão circulando nas redes sociais neste início de semana dão conta que há um grupo de 20 rondonienses retidos em algum ponto do Peru em virtude de problemas internos do país vizinho, sem que recebam apoio para seguir viagem ou retornar.

Segundo as mensagens há até mesmo crianças e um idoso entre os retidos, e eles não estão recebendo apoio da embaixada brasileira para resolver a situação, além de afirmar que estão sob ameaça.

As postagens não detalham muito a situação, sem citar inclusive em que ponto do país andino eles estão presos, ou mesmo de lugar do Estado estas pessoas são, mas eles estão apelando a quem tiver acesso ao material para reproduzir ao máximo possível a fim de que as autoridades rondonienses saibam o que está ocorrendo e entrem em ação para ajudar.

Segundo informações, os brasileiros que enfrentam o problema são: Amanda Gava de Oliveira, Matheus de Oliveira Vanjura, Marina Paula Lopes de Almeida, Angelus Silva Paes, Maria do Socorro Cavalcante da Silva, Heron Silva Paes, Vanessa Grosso, Reinaldo Aranda, Cristian José de Sousa Delgado, Anícia Rodrigues da Pascoa, Adryan Lucca da Pascoa Furtado, Anne Celeste Pascoa Delgado, Marizete de Oliveira, Alcione Magnus Homem.