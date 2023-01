O Juízo da 2ª. Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho, manteve a prisão do delegado de Polícia Civil T.G.A., acusado de envolvimento no assassinato de uma pessoa e tentativa de homicídio contra outas três pessoas em uma área litigiosa na divisa com Ariquemes.

O delegado está preso desde o início do mês de outubro do ano passado por ordem da própria Justiça e entrou com um pedido de relaxamento de sua prisão alegando fragilidade no reconhecimento fotográfico que foi realizado por testemunhas na Polícia.

De acordo com o inquérito da Delegacia de Crimes Contra a Vida, T.G.A. é o possível autor do homicídio de Vanderlei Prado Vilela e tentativa de assassinato de Agnaldo Valdecir Prado, Valdecir Prado Vilela e Eliton Meireles Prado.

Foram esses sobreviventes e outras testemunhas do caso que reconheceram o delegado como envolvido no crime ocorrido no Sítio 5 irmãos. Para a Polícia há fortes indícios de participação do delegado no assassinato do agricultor.

Em um trecho do relatório apresentado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida à Justiça dá para se ter uma ideia de que o crime como causa a briga por terras, dentro de uma área da União Federal, e com envolvimento de outros posseiros.

O delegado acusado era titular na DPC de Alto Paraíso até o momento de sua detenção.