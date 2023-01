O Sindicato dos Produtores Rurais de Cerejeiras, Pimenteiras do Oeste e Corumbiara, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), está com uma grade de cursos para 2023 que atenderá as necessidades dos produtores e da população em geral.

Estão previstos mais de duzentos cursos, treinamentos e workshops para este ano, abordando áreas que vão do artesanato à operação de drones.

“Nossos cursos são gratuitos e a nossa região é destaque estadual em oferecer os treinamentos do Senar. Este é um retorno muito importante que o Sindicato oferece para o produtor e para a população”, diz o presidente da entidade, Jair de Oliveira Ferro.

Os cursos do Senar oferecidos pelo Sindicato dos Produtores Rurais são todos gratuitos e estão distribuídos em duas áreas: Formação Profissional (PR) e Formação Social (FS). Os primeiros se referem aos cursos oferecidos para formar profissionais para o campo (como técnico em zootecnia e agronegócio). Os segundos, oferecidos geralmente em parceria com associações e entidades filantrópicas, são para a sociedade em geral, como os treinamentos de artesanato, pintura, panificação, fabricação de geleias, informática e muitos outros.

Alguns dos treinamentos oferecidos teriam um custo bem elevado, caso fossem pagos no mercado convencional de educação profissional. É o caso dos cursos de drone, de operação de máquinas pesadas e, recentemente, o curso de grão em secador, que teria o valor mínimo de R$ 1.900,00 no mercado convencional. Pelo Sindicato, o aluno não paga nada por este e outros cursos.

Vale dizer que, além de formar mão de obra capacitada, os cursos oferecidos ajudam no desenvolvimento da economia local. Para cada curso é contratado um instrutor, que pode ser do município ou de fora (se for de fora, o instrutor acaba deixando alguma renda no município com hotéis, restaurantes e combustíveis).

Se o produtor necessitar de algum dos cursos oferecidos pelo Senar, bem como se alguma entidade quiser aplicar alguns dos treinamentos, é só comunicar ao Sindicato. A solicitação pode ser feita pelo whatsapp (69) 9 9289-6494.