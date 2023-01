A garotada do Porto Velho pisou no gramado do estádio Bento de Abre sabendo que era preciso vencer para seguir na Copa São Paulo de Futebol Júnior e o time se apresentou bem no terceiro jogo na copinha, criou boas oportunidades de gols, pressionou, mas não conseguiu balançar as redes do time paraibano.

O CS Paraibano aproveitou a chance de gol criada aos 16 minutos do segundo tempo David marcou e abiu o placar. O segundo gol do time paraibano veio aos 22 minutos com Adson. Com a vitória o CSP somou quatro pontos e aguardo o resultado do confronto entre São Paulo e Marília.

A Locomotiva participou pela primeira vez da competição e mostrou um futebol que foi bastante elogiado, encarou o forte São Paulo logo na estreia e foi derrotado por 3 a 0 com gols no segundo tempo. Diante do Marília, que jogava em casa, a locomotiva saiu na frente levou a virada e buscou o empate nos minutos finais. Assim o Porto Velho encerrou a participação na Copinha com duas derrotas e um empate.